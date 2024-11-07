鄭博仁、傅達文勝券在握 亞市議員5席4華裔

鄭博仁、傅達文11月5日聯合舉辦選情之夜。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）市議員競選目前開票情況顯示，鄭博仁（Paul Cheng）、傅達文（David Fu）兩人選票皆遙遙領先競爭對手，勝券在握。兩名華裔 市議員此番若獲勝，宣告亞市政壇將進入全新時代，市議員五個席位中，四人都是華裔，另外一人也是亞裔。

根據洛杉磯縣選務局資訊，截至6日上午10時30分，鄭博仁已拿下選區71.47%的贊成票，傅達文獲得63.50%的選民支持，勝局基本已定。

鄭博仁感謝70%多的選民支持他，對沒有投贊成票的20%多選民，他表示也很尊重，「多數票支持很重要，少數票願意發出聲音，這也非常值得尊敬，我要更加努力了解這部分人的訴求」。

5日競選最後一天，鄭博仁從上午9時拜票到晚上最後一刻，他敲開100多名選民的門，分享競選政見，認真聽取民聲，希望得到選票支持。鄭博仁表示，一個好城市有兩個標準，好學區、好治安，「維護社會治安，警局、消防局是最大保障」。他在過去6個月，努力提高薪資留住一線警消，並表示在接下來的任期內，將更多了解市民需求，全力以赴保障市民安居樂業。

此外，獲勝的鄭博仁還提到遊民 問題至關重要，他鼓勵華裔必須發聲，堅決反對興建遊民屋，避免更多遊民湧入亞凱迪亞市，「我們只有發聲，投出選票，才能讓民選官員知道華裔非常重要，相信加州未來會更好」。

競選獲勝的傅達文表示，非常自豪能為亞市服務，感謝志願者一路陪伴和付出，感謝警局、消防局的背書支持；他期待與其他幾名市議員全力合作，努力解決無家可歸者問題，保障城市公共安全。傅達文還提到，亞市中心近年經濟不振，「這不是因為人們沒有努力，而是我們必須采取一些新方法，努力活躍商業購物區，創造更有吸引力的環境，讓消費者願意經常光顧，讓這個城市更加繁榮」。

接下來，包括現任市長高卿（Michael Cao）、市議員王愛琳（Eileen Wang）在內，亞市將出現五名市議員四人皆華裔的局面，另一名現任市議員Sharon Kwan是亞裔。