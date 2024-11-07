南加山火越118號公路延燒近9000畝 強風阻救援6宅遭焚

南加州范杜拉縣6日上午爆發「山火」，在強風助長下短短數小時內延燒近9000英畝。（取材至abc7電視台）

南加范杜拉縣（Ventura County）「山火 」（Mountain Fire）11月6日（周三）上午9時30分在巴爾科姆峽谷路（Balcom Canyon Road）與布萊德利路（Bradley Road）7900號路段爆發，在時速61哩強風助長下，截至下午2時已延燒8882英畝。

山火造成至少六戶民宅焚毀、多名傷者送醫，數百居民緊急撤離。火舌一路北竄，已跨越118號州際公路，直撲卡馬里奧高地（Camarillo Heights）住宅區。消防固定翼飛機因強風停飛，救火工作受阻。

根據空拍畫面顯示，Valley Vista Drive沿線至少三戶民宅已被火海吞噬，建築僅剩框架。其中一名范杜拉縣消防員的家屬也在火場險象環生。該消防員的妻子表示，火災爆發時，他們家立刻疏散一半寵物 ，但女兒又衝回屋內營救其他動物。這名消防員的妻子說，我的丈夫是范杜拉縣消防員，正在前線救火。女兒回憶，當時她正在屋內試圖救援鴨子，「忽然看到屋頂起火，連池塘也開始燃燒」。母女倆最終帶著寵物撤離，臨時避難至聖塔普拉（Santa Paula）親友家中。

范杜拉縣消防局表示，已有數名傷者被送醫，具體傷勢仍待確認。氣象部門警告，當地陣風時速最高可達61英里，構成「極度危險」環境。氣象專家劉易斯（Bryan Lewis）指出，強風不僅影響固定翼消防飛機的起飛，濃煙也大幅降低能見度，加大救火難度。

受災情影響，穆爾帕克聯合學區 （Moorpark Unified School District）停電，已緊急疏散查帕拉爾中學（Chaparral Middle School）、校園峽谷預科學院（Campus Canyon College Preparatory Academy）和穆爾帕克學院高中部的師生。普萊森谷學區（Pleasant Valley School District）亦宣布卡馬裡奧高地校區停課，學生已被轉送至蒙特維斯塔（Monte Vista）安置。各學校的托兒服務也提前於下午4時30分結束。

當局已針對北劉易斯路（N. Lewis Road）至洛斯波薩斯鄉村俱樂部（Los Posas Country Club）、Loop Drive以北的卡馬裡奧高地區域，以及索米斯（Somis）非建制區（西至Saticoy鄉村俱樂部、東至巴爾科姆峽谷路、南至118號公路）發布強制撤離令。此外，拉斯波薩斯劉易斯路（Las Posas Lewis Road）北向、118號高速公路東向威爾斯路段（Wells Road）、Tierra Rejada路西向118號公路段均已封閉。

氣象部門警告，未來該地區仍將持續遭遇時速50至80英里的強勁焚風，加上極度乾燥的天氣條件，火勢恐將進一步擴大。當局已設置Padre Serra教堂（5205 Upland Road, Camarillo）為臨時收容所，范杜拉縣博覽會場（Ventura County Fairgrounds, 10 E. Harbour Blvd.）提供大型動物收容，范杜拉縣動物服務中心（Ventura County Animal Services, 600 Aviation Drive）則收容小型動物。

災區民眾如需更多資訊，可撥打火災諮詢專線805-465-6650。