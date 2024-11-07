我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

南加山火越118號公路延燒近9000畝 強風阻救援6宅遭焚

洛杉磯訊
南加州范杜拉縣6日上午爆發「山火」，在強風助長下短短數小時內延燒近9000英畝。（取材至abc7電視台）
南加州范杜拉縣6日上午爆發「山火」，在強風助長下短短數小時內延燒近9000英畝。（取材至abc7電視台）

南加范杜拉縣（Ventura County）「山火」（Mountain Fire）11月6日（周三）上午9時30分在巴爾科姆峽谷路（Balcom Canyon Road）與布萊德利路（Bradley Road）7900號路段爆發，在時速61哩強風助長下，截至下午2時已延燒8882英畝。

山火造成至少六戶民宅焚毀、多名傷者送醫，數百居民緊急撤離。火舌一路北竄，已跨越118號州際公路，直撲卡馬里奧高地（Camarillo Heights）住宅區。消防固定翼飛機因強風停飛，救火工作受阻。

根據空拍畫面顯示，Valley Vista Drive沿線至少三戶民宅已被火海吞噬，建築僅剩框架。其中一名范杜拉縣消防員的家屬也在火場險象環生。該消防員的妻子表示，火災爆發時，他們家立刻疏散一半寵物，但女兒又衝回屋內營救其他動物。這名消防員的妻子說，我的丈夫是范杜拉縣消防員，正在前線救火。女兒回憶，當時她正在屋內試圖救援鴨子，「忽然看到屋頂起火，連池塘也開始燃燒」。母女倆最終帶著寵物撤離，臨時避難至聖塔普拉（Santa Paula）親友家中。

范杜拉縣消防局表示，已有數名傷者被送醫，具體傷勢仍待確認。氣象部門警告，當地陣風時速最高可達61英里，構成「極度危險」環境。氣象專家劉易斯（Bryan Lewis）指出，強風不僅影響固定翼消防飛機的起飛，濃煙也大幅降低能見度，加大救火難度。

受災情影響，穆爾帕克聯合學區（Moorpark Unified School District）停電，已緊急疏散查帕拉爾中學（Chaparral Middle School）、校園峽谷預科學院（Campus Canyon College Preparatory Academy）和穆爾帕克學院高中部的師生。普萊森谷學區（Pleasant Valley School District）亦宣布卡馬裡奧高地校區停課，學生已被轉送至蒙特維斯塔（Monte Vista）安置。各學校的托兒服務也提前於下午4時30分結束。

當局已針對北劉易斯路（N. Lewis Road）至洛斯波薩斯鄉村俱樂部（Los Posas Country Club）、Loop Drive以北的卡馬裡奧高地區域，以及索米斯（Somis）非建制區（西至Saticoy鄉村俱樂部、東至巴爾科姆峽谷路、南至118號公路）發布強制撤離令。此外，拉斯波薩斯劉易斯路（Las Posas Lewis Road）北向、118號高速公路東向威爾斯路段（Wells Road）、Tierra Rejada路西向118號公路段均已封閉。

氣象部門警告，未來該地區仍將持續遭遇時速50至80英里的強勁焚風，加上極度乾燥的天氣條件，火勢恐將進一步擴大。當局已設置Padre Serra教堂（5205 Upland Road, Camarillo）為臨時收容所，范杜拉縣博覽會場（Ventura County Fairgrounds, 10 E. Harbour Blvd.）提供大型動物收容，范杜拉縣動物服務中心（Ventura County Animal Services, 600 Aviation Drive）則收容小型動物。

災區民眾如需更多資訊，可撥打火災諮詢專線805-465-6650。

寵物 山火 學區

上一則

鄭博仁、傅達文勝券在握 亞市議員5席4華裔

下一則

華男行刑式殺妻案 2項一級謀殺罪成立

延伸閱讀

工會未提異議 紐約愛樂雙簧管首席王亮不續聘

工會未提異議 紐約愛樂雙簧管首席王亮不續聘
山火好發季 洛縣籲居民需做好撤離和停電準備

山火好發季 洛縣籲居民需做好撤離和停電準備
山火風險升高 南加州愛迪生電力 25萬戶預防性停電

山火風險升高 南加州愛迪生電力 25萬戶預防性停電
南加「小台北」蒙特利公園市突發山火 華人緊張

南加「小台北」蒙特利公園市突發山火 華人緊張
南加小台北突發山火 華人緊張

南加小台北突發山火 華人緊張
橙縣推救助資訊網救急 機場山火4成受控

橙縣推救助資訊網救急 機場山火4成受控

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
被告井亦新衝入一家華人燒烤店，行刑式地槍殺妻子以及另一名男子。（案發燒烤店監控）

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

2024-10-31 02:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」