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橙縣華裔多落敗 黃瑞雅連任約巴林達市議員

記者沈瑋／綜合報導
黃瑞雅順利連任約巴林達市議員。（受訪者提供）
黃瑞雅順利連任約巴林達市議員。（受訪者提供）

2024年爾灣市議會選舉，22位候選人中至少有10位為亞太裔背景，因此有不少華裔候選人遺憾落敗。而同在橙縣的約巴林達市，現任市議員黃瑞雅順利連任。

爾灣市長選戰中，華裔候選人孫立清（Dr. Lee Sun）在七位市長候選人中排第四，遺憾落選。他表示，這次參選雖得到許多朋友和華裔居民支持，但沒能得到足夠的其他族裔居民選票，以後還是要經常和其他族裔居民交流。希望他們以後有更好的參政環境，成為更好社區領導者」。另一位華裔候選人周永康（Wing Chow）也未能當選。在市長選舉中，Larry Agran暫時位第一。

爾灣第一選區候選人甘姿里（Jackie Kan）遺憾落選。她分析，黨派之爭在本地選區局勢複雜，民主黨和共和黨都有各自支持的候選人。她作為民主黨籍，面對共和黨在爾灣乃至整個橙縣的優勢，競選挑戰不小。甘姿里強調，民主不是理所當然的（given），而是一票一票投出來的。此次參選完全值得、並無遺憾，未來將繼續通過其他方式為社區服務。

爾灣第二選區候選人陳鋼（Gang Chen）遺憾落選。第三選區候選人孫晶（Jing Sun）雖然也遺憾落選，但他強調華人參政議政、發出聲音很重要。他分析，該區得票率最高的James Mai獲得共和黨PAC十幾萬美元的資金支持，而他作為民主黨人，與另一位民主黨候選人Tom Chomyn在票數上出現分散。首次參與競選還有很多學習空間。他還提到，該區選民年齡較高且白人佔多數，以華人移民身分參選接受度仍有挑戰，道路漫長。

在橙縣約巴林達（Yorba Linda）市議員競選中，現任市議員黃瑞雅（Peggy Huang）順利連任，五位候選人中排名第二，得票率22.07%。

橙縣拉古那伍茲（Laguna Woods）市議員競選中，82歲高齡的佟秉亞（James Ping-Ya Tung）遺憾落選。他表示，憑藉地球物理專業背景和豐富工作經驗投入選舉，希望為社區作貢獻，但由其他三位候選人皆為民主黨籍，競選廣告常聯合推出，而他是無黨派獨立候選人，專業背景未能得到選民的充分重視，他對此感到失望。

此外，葉淑美（Mindy Yeh）落選上聖蓋博谷水區委員（第二選區），關惠玲（Carol W. Kwan）落選西灣水區委員（第三選區）。

民主黨 爾灣 華裔

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