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美國華裔民選官員協會致力培育新秀參政 擴大影響力

記者張庭瑜／洛杉磯報導
張培駿表示，CEO的使命在於通過教育和資源支持，幫助華裔民選官員更好地服務社區並增強華裔族群的政治影響力。（CEO提供）
張培駿表示，CEO的使命在於通過教育和資源支持，幫助華裔民選官員更好地服務社區並增強華裔族群的政治影響力。（CEO提供）

隨著美國政治版圖日益多元，華裔參政議題備受關注。美國華裔民選官員協會(Chinese-American Elected Officials, CEO)執行理事張培駿日前接受本報專訪表示，該組織作為現任和前任華裔民選官員的重要平台，致力透過教育培訓、經驗分享等方式，協助更多華裔從政者有效服務社區，並鼓勵更多優秀華裔投身公共事務。

張培駿指出，許多人當選後，並不一定比普通民眾更了解某些議題，但民眾對民選官員的期望較高。因此，該協會定期舉辦各類議題研討會和實地考察活動，例如最近參訪安大略機場(Ontario Airport)並與中華航空進行會談，藉此增進會員對不同領域的認識。

美國華裔民選官員協會致力支持和教育華裔民選官員，提升華裔在美國政治中的參與度與影...
美國華裔民選官員協會致力支持和教育華裔民選官員，提升華裔在美國政治中的參與度與影響力。（CEO提供）

作為501(c)(4)非營利組織，CEO雖有權為候選人背書，但考量到會員間可能互相競爭同一席位，組織選擇不進行背書。不過，該協會仍透過其他方式支持華裔參政，包括在今年8月舉辦競選培訓課程，教導參選人如何規畫競選活動。此外，該組織也邀請媒體採訪候選人，讓他們有機會向社區分享政見與願景。

張培駿強調，華裔社區在參政議題上面臨幾個主要挑戰。首先是選民登記率偏低，有些華裔民眾因擔心被選中擔任陪審員而不願登記成為選民。其次，地方選舉往往難以獲得媒體關注，使候選人難以有效傳達政見。

適逢2024年總統大選，張培駿提醒選民除關注總統選舉外，也要留意地方選舉。他表示，華裔候選人通常參與市議會、學區委員會、水務委員會等地方公職選舉，這些職位對社區發展同樣重要。

張培駿曾於2003年至2007年間，擔任羅蘭聯合學區(Rowland Unified School)學區委員，2013年起擔任CEO執行理事。

華裔 學區 CEO

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