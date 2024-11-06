選票遲交沒救 若簽名有問題28天內修正可復活

加州選務專家表示，選票若因為簽名問題被拒收，可以填寫寄出一份修正表格補救。（美聯社）

每次選舉，加州 都有成千上萬選民因為遲交選票或是簽名的問題被拒收。很遺憾，遲交選票是無法補救的，不過，如果是忘記簽名，或是簽名方式與紀錄不符，是可以補救的。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，選票被拒收的主要原因，不外乎是遲交或是選票信封上的簽名出問題。遲交的選票是完全不可能被接受，但如果是因為簽名問題被拒收的選票，則可以透過在12月3日前寄出一份選務處提供的表格讓它死而復生。

了解選票有沒有問題的最快方法，是上加州州務卿辦公室網站https://wheresmyballot.sos.ca.gov註冊選票追蹤。如此一來，選民可以查看自己的選票是否已經被接受和計票，或是否存在需要解決的問題。若選票有需要修正，選民會收到選務處的來信、電話和電子郵件。

舊金山選務處主任阿恩茲（John Arntz）表示，他們的通知一般使用英語和中文，除非選民選擇不同的第二語言。阿恩茲說，通知包括一份必須由選民填寫以驗證其簽名的表格，填完後可以用郵寄、電子郵件或新自送回選務處等方式交回，經查核無誤的話，選票就會被計算。

加州選民基金會（California Voter Foundation）會長亞歷山大（Kim Alexander）指出，簽名問題在3月初選時影響了加州394位選民，許多是簽名格式還未統一化，或不知道選票簽名會被拿來和其車管局 登錄簽名比對的年輕選民和首投族。

除了年輕人，年長選民也容易受到簽名問題的影響，因為他們的手指靈活度和筆跡會隨著年齡增長出現改變，讓選務處要辨別他們的簽名變得困難。

亞歷山大表示，根據加州此次選舉實施的新法，選民必須在28天內送交驗證表格給選務處，選票才能被計算。根據其組織對加州幾個縣進行的一項研究，大約只有50%的問題選票能獲得修正。

阿恩茲表示，由於舊金山市長選舉採取複選排名制（ranked-choice voting），如果候選人得票勢均力敵，經過修正的選票最終有可能改變選情。

根據選務處提供的數據，在今年初選中，阿拉米達縣有近1200張選票是經過修正的，聖馬刁縣有400多張，康曲柯士達縣有1000多張，聖塔克拉拉縣有近500張。