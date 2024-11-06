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選票遲交沒救 若簽名有問題28天內修正可復活

編譯廖宜怡／綜合報導
加州選務專家表示，選票若因為簽名問題被拒收，可以填寫寄出一份修正表格補救。（美聯社）
加州選務專家表示，選票若因為簽名問題被拒收，可以填寫寄出一份修正表格補救。（美聯社）

每次選舉，加州都有成千上萬選民因為遲交選票或是簽名的問題被拒收。很遺憾，遲交選票是無法補救的，不過，如果是忘記簽名，或是簽名方式與紀錄不符，是可以補救的。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，選票被拒收的主要原因，不外乎是遲交或是選票信封上的簽名出問題。遲交的選票是完全不可能被接受，但如果是因為簽名問題被拒收的選票，則可以透過在12月3日前寄出一份選務處提供的表格讓它死而復生。

了解選票有沒有問題的最快方法，是上加州州務卿辦公室網站https://wheresmyballot.sos.ca.gov註冊選票追蹤。如此一來，選民可以查看自己的選票是否已經被接受和計票，或是否存在需要解決的問題。若選票有需要修正，選民會收到選務處的來信、電話和電子郵件。

舊金山選務處主任阿恩茲（John Arntz）表示，他們的通知一般使用英語和中文，除非選民選擇不同的第二語言。阿恩茲說，通知包括一份必須由選民填寫以驗證其簽名的表格，填完後可以用郵寄、電子郵件或新自送回選務處等方式交回，經查核無誤的話，選票就會被計算。

加州選民基金會（California Voter Foundation）會長亞歷山大（Kim Alexander）指出，簽名問題在3月初選時影響了加州394位選民，許多是簽名格式還未統一化，或不知道選票簽名會被拿來和其車管局登錄簽名比對的年輕選民和首投族。

除了年輕人，年長選民也容易受到簽名問題的影響，因為他們的手指靈活度和筆跡會隨著年齡增長出現改變，讓選務處要辨別他們的簽名變得困難。

亞歷山大表示，根據加州此次選舉實施的新法，選民必須在28天內送交驗證表格給選務處，選票才能被計算。根據其組織對加州幾個縣進行的一項研究，大約只有50%的問題選票能獲得修正。

阿恩茲表示，由於舊金山市長選舉採取複選排名制（ranked-choice voting），如果候選人得票勢均力敵，經過修正的選票最終有可能改變選情。

根據選務處提供的數據，在今年初選中，阿拉米達縣有近1200張選票是經過修正的，聖馬刁縣有400多張，康曲柯士達縣有1000多張，聖塔克拉拉縣有近500張。

加州 舊金山 車管局

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