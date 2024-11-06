山火風險升高 南加州愛迪生電力 25萬戶預防性停電

南加州愛迪生電力公司公布公共安全斷電地區。（取自南加州愛迪生電力公司官網）

南加州 預計本周將迎來強風與乾燥天氣，火災風險升高，南加 州愛迪生電力公司（SoCal Edison）可能對6個縣超過25萬名用戶實施停電。

愛迪生公司表示，這項「公共安全斷電」（Public Safety Power Shutoffs，PSPS）是為預防設備引發火花而導致山火 蔓延。此次預防性停電涉及洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、范杜拉（Ventura）與寇恩（Kern），約佔該公司用戶總數的5.1%，停電計畫預計持續至7日。受影響的社區包括聖塔蒙尼卡（Santa Monica）山區的馬里布（Malibu）與卡拉巴薩斯(Calabasas)、特拉布科峽谷（Trabuco Canyon）、赫汝帕谷（Jurupa Valley）、山口地區（the Pass Area）及海梅特（Hemet）等地。