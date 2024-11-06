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川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

南加華裔逾50人競選公職 其中10人已自動當選

記者丁曙／洛杉磯報導
2024總統暨及各級地方選舉，各投票選民踴躍參與。（記者丁曙／攝影）
2024總統暨及各級地方選舉，各投票選民踴躍參與。（記者丁曙／攝影）

11月5日大選日來臨，南加州選民選舉美國總統、聯邦參眾議員、加州參眾議員、洛杉磯縣檢察長、洛縣高院法官、城市議員、學區教委、水區理事，以及表決加州、洛縣、地方城市和學區提案；至少有53位華裔候選人將接受選民檢驗，其中10人因無挑戰者或同額競選已自動當選。

在國會眾議員席位競選中，有三華裔尋求連任或挑戰，他們是第28選區眾議員趙美心、36選區眾議員劉雲平、以及38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）。加州議會選舉，49選區眾議員方樹強（Mike Fong）和59選區眾議員陳立德（Phillip Chen）分別尋求連任，兩位新人分別是開放選舉的加州25區參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers），以及挑戰現任的加州49選區眾議員候選人劉龍珠。

在有政黨支持的加州高層公職選舉中，現任者挾有執政資源及高知名度等優勢，所在選區的同黨選民所占比例較高，通常連任機率也看好。然而，自從2014年民主黨授意推出輕縱犯罪的47號提案以來，導致治安惡化、民怨沸騰，以及無家可歸者越來越多，嚴重影響到社會秩序和生活品質，許多選民有了自己的反思和重新選擇。

在地方公職選舉方面，洛杉磯縣有17華人競選市議員，另有兩人自動連任。在學區教委和水區理事選舉方面有10華人競選，另有七人已自動當選。此外，橙縣地區也有10位華裔競選爾灣市市長或市議員以及其他城市議員等。

今年某些華裔聚居的社區，華人參選市議員十分踴躍。例如，阿罕布拉市和聖瑪利諾市各有三位華裔競選市議員，亞凱迪亞市和蒙特利公園市以及核桃市各有兩位華人參選，聖蓋博市、南巴沙迪那市和洛杉磯市也各有一人參選。特別是橙縣的爾灣市（Irvine），此次有八位華裔分別競選市長或市議員，盛況空前。

城市議員在治理地方事務中擔當重責，他們要制定法律和政策，協商和批准年度預算，制定稅收政策和服務費率，批准專案的合約和投標，僱用和解僱市府僱員，代表城市參加縣或跨轄區機構，監督城市機構例如警隊和公共工程部門，審查土地使用並決定如何開發城市房地產；以及出席公開和私人會議，聽取公眾意見等。因此，華人越來越重視參加選舉和投票支持市議會選舉。

眾議員 加州 華裔

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