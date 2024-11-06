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諾瓦克市禁新建庇護所 州府稱「違反加州住房要求」提告

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森對諾瓦克市禁止新建無家可歸庇護所、及其他住宅法規提起訴訟。（FOX 11電視台畫面）
加州州長紐森對諾瓦克市禁止新建無家可歸庇護所、及其他住宅法規提起訴訟。（FOX 11電視台畫面）

FOX 11電視台報導，在多次警告無果下，加州州長紐森（Gavin Newsom）4日對諾瓦克（Norwalk）市提起訴訟，指控該市通過一項禁止新建無家可歸者收容所和其他住房計畫相關禁令違反多項法規，也違反加州住房要求，同時指責該市未能按照加州法律要求實現住房目標。

紐森在聲明中表示，諾瓦克市議會儘管知道這項禁令是非法的，但仍未行修改，這是不可原諒的，任何社區都不該拒絕有需要的居民。

諾瓦克市議會今年8月批准一項法令，對緊急庇護所、單間居住單元、支持性住房和過渡性住房實施45天暫停令。紐森9月警告該市違法州法，敦促撤回這項禁令，然市議會對這項禁令立場強硬，投票將暫停令延長至十個月。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，「今天的訴訟不足為奇，儘管多次警告，諾瓦克市依然拒絕廢除非法支持性住房禁令。加州每個城市和縣都有義務協助解決無家可歸者危機，我們將持續確保所有有權批准或拒絕住房單位的機構履行職責。」

根據紐森辦公室，諾瓦克市在當前「住房要素周期」（housing element cycle）中，僅核發175個住房單位許可證 ，僅佔「確保社區擁有足夠住房需求」5034個單位的3.5%。

10月3日，加州政府宣布該市因禁止興建無家可歸者庇護所，而取消該市住房要素認證，使該市無資格申請住房和無家可歸者資金。

加州州長紐森對諾瓦克市禁止新建無家可歸庇護所、及其他住宅法規提起訴訟。（FOX ...
加州州長紐森對諾瓦克市禁止新建無家可歸庇護所、及其他住宅法規提起訴訟。（FOX 11電視台畫面）

加州 紐森 庇護

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