上海交大南加州校友會復建 盧燕發表自傳「燕歸來」

上海交通大學基金會秘書長汪雨申（左一）和校友辦副主任張立強（左二）一行專程從上海來參與活動，不僅對盧燕學長表示慰問和祝賀。（記者張宏╱攝影）

上海交通大學南加 州校友會日前舉辦復建儀式，同時舉辦著名影星校友盧燕的自傳「燕歸來」發布會，百名校友齊聚爾灣共襄盛會。盧燕1945年就讀於國立交通大學，可謂現場最年長校友。她表示，當年在校園話劇團，各系同學一起齊心協力幫忙的場景還宛如昨日。

今年97歲的盧燕雖然滿頭白髮但是精神矍鑠展示自傳新書「燕歸來」。（記者張宏╱攝影）

97歲的盧燕雖然滿頭白髮但是精神矍鑠現身，她表示，很榮幸自己的書「燕歸來」能夠由交大出版發行，她1945年在交大讀書時從未想過這樣場景。遙寄當年她參加交大話劇團，那是她第一次登上大舞台，土木系同學製造背景，電機系同學們負責燈光，那是令她懷念的時代。此書經十餘年打磨，得力於副校長胡薇薇的幫忙。此書記錄她60餘年銀幕生涯的足跡和藝壇人生，書中記錄了她和義父梅蘭芳一家人點滴的「梅府歲月」章節和她讀書時光的「恰同學少年」等章節，還有她在電影和京劇 領域的故事，並收錄她的多名影視文化界友人的文章。

上海交通大學南加州校友會首任理事長何能（前排右）和盧燕學長（前排左）於來自上海交大的代表（從左至右）汪雨申、張立強、任子文。（記者張宏╱攝影）

現場盧燕老友的兒子還帶來當年的老照片。（記者張宏╱攝影）

上海交通大學基金會秘書長汪雨申和校友辦副主任張立強一行專程從上海來參與活動，不僅對盧燕表示祝賀，也向捐贈校友們頒發了感謝狀。

校友會首任理事長何能創辦並義務管理上海交通大學美洲基金會19年，她表示，此次復建儀式標誌著校友會正式復建，早在1943年錢學森等知名校友就在美國成立國立交通大學的美洲校友會，之後又有五個交大的交通大學南加校友會。但是上海交大校友現在在南加不止千人，因此很多呼聲希望成立專注上海交大的校友會，所以才有這次復建儀式。