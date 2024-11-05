華人女老闆 用選票為權益而戰

聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供）

一年內分別被搶、被砸、被偷三次和八次，聖瑪利諾 和爾灣 的兩位華人 女老闆4日表示，她們現在必須拿起自己的選票，在本次總統大選中發聲，為自身的權益而戰。

位於號稱最安全社區的聖瑪利諾近百年老店Colonial Kithchen，在大選前四天再次被砸，這也是他們一年中第三次被被搶、被砸、被偷。 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供） 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供） 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供）

Colonial Kithchen華人女老闆Amanda表示，最近一次餐館被砸發生在11月1日，離大選最後投票只有四天。當天凌晨2時半剛過，她突然被手機警報閙醒，緊接著警局電話進來，她飛奔到位於杭廷頓大道上的自家餐館，現場已是滿地碎玻璃，餐館大門洞開，一片狼藉，盜賊揚長而去。

監視錄像顯示，一輛汽車開進了餐館停車場，緊接著下來兩名男子，從燈光看，兩人應該是非裔。其中一人直走到餐館大門口，另一人則在周圍觀察，隨後兩人用腳踹破大門玻璃，然後反手打開大門，進入餐館。從畫面上看歹徒進門時警報似乎沒有響，但是警報已經觸動了警局連線，警方很快出動，大概是聽到附近警鈴大作，兩賊突然轉身，奪門驅車逃逸。 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供） Emily王表示，她位於安那罕和托斯汀的兩個倉庫，半年來已被砸被偷不下八次，她自己的汽車停在倉庫門口，六塊玻璃被砸掉五塊 。（Emily提供） 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供） 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供）

聖瑪利諾警方在接報後火速達到現場，並根據一名客人記下的車牌號迅速在附近搜索，很快鎖定搶匪，人贓俱獲。警方最後發現，兩名搶匪不但搶了餐館的錢箱，開來的那輛勞斯萊斯也是剛剛搶來的。 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供） 聖瑪利諾的近百年老店Colonial Kithchen在大選前四天再次被砸，這也是該餐館一年中第三次被被搶、被砸、被偷。（Amanda提供）

家住爾灣的網紅女老闆Emily王表示，她位於安那罕和托斯汀的兩個倉庫，半年來已被砸被偷不下八次，她自己的汽車停在倉庫門口，六塊玻璃被砸掉五塊 ，「我的汽車開到修車行，一路上被周圍的人拍照，簡直是大街上的奇觀」。

Emily表示，爾灣號稱是南加州治安優良區，她不敢相信這些事情一再發生在自己身上。她表示，她的倉庫位於工業區，周邊都是倉庫，她的倉庫被砸大多發生在大白天，一些發生在晚上的被砸案，周邊一排商家都全部遭殃。她的閨蜜在附近的倉庫，也同樣多次被砸被偷，最後都不敢再用玻璃，直接釘上大木板。

Emily表示，幾乎每次被砸被偷都報警，「警察來了，我問他抓到要關一個禮拜吧？警察說不用，三天就出來了」。