「無論哪黨 符合民心就獲支持」 劉龍珠競選眾議員衝刺遊行

劉龍珠（左）與支持者共同豎起大拇指。（競選團隊提供）

加州 第49選區共和黨 眾議員候選人劉龍珠，為最後的大選全力以赴，爭取選民投票支持。競選團隊日前舉行車隊遊行、走入人群，對於沿路民眾的熱烈回應，劉龍珠深表感動。

（視頻來源：劉龍珠競選團隊╱記者邵敏後製）

由十幾部車輛組成的遊行車隊，11月2日上午11時從聖蓋博出發，途徑天普市、羅斯密、蒙特利公園、阿罕布拉，聖瑪利諾、亞凱迪亞，最後幾十人步行走進聖塔安尼塔購物中心（華人稱為Arcadia mall）。車隊遊行過程中鳴笛示意，不少經過的車輛也鳴笛回應，並自發加入遊行車隊，場面熱鬧。劉龍珠指出，「車隊遊行造勢在南加比較少見，我認為這是與選民最直接接觸的方式之一。」

期間經過一些路口，劉龍珠帶領支持者下車走向街頭，他高舉喇叭宣傳競選政見，包括打擊犯罪、維護公共安全、支持36號提案；反對青少年在沒有家長監管情況下自由變性；反對以「平權」名義實施反向種族歧視，反對ACA7修正案；反對在居民區興建遊民 屋。「我的宣傳方式雖然簡單粗暴，但非常直接。」劉龍珠表示，沿途路人反應熱烈，「很多人向我豎起大拇指，很多人大聲喊我的名字肯定政見，人們的支持超過我的想像。」

競選團隊在亞市Garden Cafe短暫停留用餐時，老闆親自贈送多份沙拉，表示對劉龍珠的支持。當天下午，競選團隊高舉支持36號提案、反對遊民屋等旗幟，走進亞市商場，熱鬧的人流中，包括白人等其他族裔民眾，主動上前表達支持。「我很感動，在民主黨票倉的加州，有這麼多人支持我這名共和黨人士，說明我的政見得到大家的認可。」劉龍珠表示，「無論哪個黨派，只要符合民心，為民眾謀福利，就會得到支持，我對競選結果非常有信心。」