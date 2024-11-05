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Mt.SAC理事參選人 張金生打網戰籲支持者投票

記者啟鉻╱洛杉磯報導
Mt.SAC理事參選人張金生表示，理事選舉不用有黨派色彩。（記者啟鉻╱攝影）
Mt.SAC理事參選人張金生表示，理事選舉不用有黨派色彩。（記者啟鉻╱攝影）

南加州前哈仙達岡學區教委張金生（Joseph Chang）決定轉換跑道，參選聖安東尼山社區學院（Mt. San Antonio College，Mt.SAC）理事會第五選區理事。他在選舉日前一天表示，因競選經費有限，他主要在社群平台群組中呼籲支持者投票

張金生表示，他並未舉辦任何競選造勢或籌款活動，而是在社群平台建立十幾個群組中，向支持者表達競選理念，並呼籲他們投票。他表示，競選對手在哈岡地區的宣傳減少，而是將大部分精力集中在拉朋地。作為參選人，他並沒有籌款，競選經費也很有限，所以沒有辦法在拉朋地做競選文宣，只能在哈岡地區。

張金生指出，民主黨競選對手向選民宣導稱，其對手受共和黨支持，有意要將理事選舉變成黨派之爭。其實教委或理事選舉屬於非黨派選舉，並無黨派色彩。張金生表示，自己與共和黨並無關係，將競選理事視作黨派之爭不是正確的方向。

張金生表示，競選對手有自己團隊，力量不可小覷。但是Mt.SAC公債計畫Meaure V總額超過7億元，遭到部分選民反對。

張金生先前曾擔任哈岡學區教委28年，自教委職位退下來後，一直在社區學院從事教學工作。他表示，在擔任學區教委時，就曾考慮競選聖安東尼山社區學院的理事，原因是他認為Mt.SAC對哈岡學區很不公平。他指出，社區學院與普通大學的主要區別之一，就是社區學院要能夠帶動學區高中，提供資訊教育以及大學先修課程（College Prep Courses），而Mt.SAC在這些方面對哈岡學區並未做什麼，華裔家庭子弟更沒有受惠。

學區 投票 共和黨

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