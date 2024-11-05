我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

洛縣最大…工業市選票處理中心 5日全天開放

洛杉磯訊
位於工業市原Fry's電器大賣場的洛杉磯縣最大的選票處理中心，5日將全天開放給民眾觀察。（記者楊青/攝影）
位於工業市原Fry's電器大賣場的洛杉磯縣最大的選票處理中心，5日將全天開放給民眾觀察。（記者楊青/攝影）

加州州務卿辦公室4日表示，截至大選前一天，加州已收到805萬8584張郵寄選票，其中98%已被選票處理中心接受。

根據NBC新聞4日對全國選舉官員數據的分析，加州49%的提前投票人為民主黨人，30%為共和黨人，21%為未宣布黨派選民。另一項統計數字顯示，在4日前提早投票選民中，民主黨選民占該黨登記選民的47%；共和黨選民占該黨登記選民的25%，無黨派選民占其登記總數的28%。

5日大選日當天各地投票中心的開放時間為上午7點至晚上8點；但任何在當天晚上8點之前排隊的選民都將能夠投票。位於工業市原Fry's電器大賣場的洛杉磯縣最大的選票處理中心，5日將全天向民眾開放。

今年總統大選異常激烈，投票和計票的安全性引起選民高度關注。已投票的選民可以通過BallotTrax系統跟蹤自己的選票，在該系統中選擇「Where's My Ballot?」 並輸入自己的姓名、出生年月和住址等相關信息，即可跟蹤自己的選票走向和位置。加州州務卿辦公室稱，截至10月29日，已有超過500萬加州選民註冊在線追蹤自己的選票。

根據州務卿截至10月21日的最新登記報告，加州登記選民總數為2691萬2931人，其中至少有1035萬5081人（約46%）登記為民主黨；563萬8209人（約24%）登記為共和黨；約22%的選民沒有列出任何政黨偏好；另外7%的選民列出了「其他」。

加州近年登記選民增幅最大的縣是河濱縣、橙縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣和洛杉磯縣。

加州 投票 民主黨

上一則

Mt.SAC現任理事陳介飛積極拜票 有信心勝選

下一則

洛官員挺G提案 增縣委席次

延伸閱讀

加州發現致命蝙蝠真菌

加州發現致命蝙蝠真菌
加州洛斯蓋圖殺妻棄屍案 被告拒不認罪

加州洛斯蓋圖殺妻棄屍案 被告拒不認罪
不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改
民主黨對手強力挑戰 反中友台大將克魯茲陷聯邦參議員保衛戰

民主黨對手強力挑戰 反中友台大將克魯茲陷聯邦參議員保衛戰
民主黨忽視安全、教育訴求 長島華裔漸轉紅

民主黨忽視安全、教育訴求 長島華裔漸轉紅
發函提醒投票 遊走法律邊緣

發函提醒投票 遊走法律邊緣

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百