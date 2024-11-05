洛縣最大…工業市選票處理中心 5日全天開放

位於工業市原Fry's電器大賣場的洛杉磯縣最大的選票處理中心，5日將全天開放給民眾觀察。（記者楊青/攝影）

加州 州務卿辦公室4日表示，截至大選前一天，加州已收到805萬8584張郵寄選票，其中98%已被選票處理中心接受。

根據NBC新聞4日對全國選舉官員數據的分析，加州49%的提前投票 人為民主黨 人，30%為共和黨人，21%為未宣布黨派選民。另一項統計數字顯示，在4日前提早投票選民中，民主黨選民占該黨登記選民的47%；共和黨選民占該黨登記選民的25%，無黨派選民占其登記總數的28%。

5日大選日當天各地投票中心的開放時間為上午7點至晚上8點；但任何在當天晚上8點之前排隊的選民都將能夠投票。位於工業市原Fry's電器大賣場的洛杉磯縣最大的選票處理中心，5日將全天向民眾開放。

今年總統大選異常激烈，投票和計票的安全性引起選民高度關注。已投票的選民可以通過BallotTrax系統跟蹤自己的選票，在該系統中選擇「Where's My Ballot?」 並輸入自己的姓名、出生年月和住址等相關信息，即可跟蹤自己的選票走向和位置。加州州務卿辦公室稱，截至10月29日，已有超過500萬加州選民註冊在線追蹤自己的選票。

根據州務卿截至10月21日的最新登記報告，加州登記選民總數為2691萬2931人，其中至少有1035萬5081人（約46%）登記為民主黨；563萬8209人（約24%）登記為共和黨；約22%的選民沒有列出任何政黨偏好；另外7%的選民列出了「其他」。

加州近年登記選民增幅最大的縣是河濱縣、橙縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣和洛杉磯縣。