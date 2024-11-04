羅省中華會館2025年首長改選 聶澤英等4人參選

中華會館2025年四首長候選人，從左到右：伍堅偉、張麗卿、聶澤英、朱栢田。（受訪者提供）

羅省中華會館2025年首長改選，主席候選人聶澤英與副主席候選人朱栢田、正副監事長候選人張麗卿、伍堅偉等人２日宣布參選。獲會館現任主席李金生、顧問團及多位僑界領袖出席支持。

與會嘉賓合影留念。（受訪者提供）

聶澤英回顧了洛杉磯華埠 的歷史榮光，表示隨著新移民湧入和外來投資增加，華埠面貌逐漸變遷，傳統文化逐漸被稀釋，昔日的輝煌已不復存在。他強調自己在華埠成長，對此地充滿情感，多年來在中華會館和僑社積極服務，深刻了解社區的需求，並希望通過此次選舉，為華埠重建昔日光彩。

聶澤英的競選團隊提出了內政和外政兩方面計畫。在內政方面，他強調會館需要創新求變，以順應時代潮流，並促進27個隸屬僑團的和諧與團結，共同推動會務發展。他承諾若當選，將嚴格遵守會館章程，積極推動中華學校的華文教育，保障福地會資源，並提升福僑會的服務。

在外政方面，聶澤英提出加強中華會館與主流社會的互動，積極推動華人 參政。他指出，華埠交通和停車問題一直困擾著當地居民和遊客，將努力向市府爭取設立大型巴士停車場。此外，他也表示將加強與台僑、新僑及越柬寮僑團的交流與合作，共同增強華人社區在海外的影響力。

朱栢田強調會館一直致力於服務僑胞、促進族裔和諧，並關懷弱勢群體。他承諾將嚴格遵守會館章程，履行副主席的職責，全力協助主席，共同推動華埠和南加州 僑界的安定繁榮。

張麗卿表示，她一直秉持服務精神，長期投身各類活動，關懷弱勢社群，探訪長者並在節日時送上慰問，以延續中華會館的社區關懷。通過參選2025年監事長，她期望為會館及僑社盡一己之力。伍堅偉則強調中華會館是傳承中華文化的家園，並將以實際行動履行承諾，不辜負大家的信任與期望，期盼各界支持。

中華會館現任主席李金生、泛美中華會館執行長張自豪、中華會館元老馬培道、顧問馬樹榮顧問伍尚齊等嘉賓到場支持四位候選人。