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杭廷頓灘市議會拒建平價房訟案 遭聯邦上訴法院駁回

編譯胡立宗／綜合報導
橙縣杭廷頓灘市堅稱將續以法律途徑反抗州府可負擔房政策。（杭廷頓灘市臉書）
橙縣杭廷頓灘市堅稱將續以法律途徑反抗州府可負擔房政策。（杭廷頓灘市臉書）

加州政府要求各地廣建可負擔住房，但橙縣杭廷頓灘市議會遲遲不願核准1萬3000間平價住宅的建案，在兩造爭議不休之際，杭廷頓灘採取法律行動，但訟案先是在2023年遭地區法院駁回，接著又在近日遭聯邦第九巡迴上訴法院駁回。

雖然州長紐森與檢察長邦塔（Rob Bonta）認為杭廷頓灘應該認輸，執行州政府的政策，但杭廷頓灘市律師Michael Gates揚言奮戰到底，不排除要求聯邦最高法院做出適憲與否的裁定。

上訴法院由三名法官組成的合議庭不僅認同地區法院的見解，即杭廷頓灘市不能引用憲法條文推翻州府的住房法規，還認定杭廷頓灘試圖規避州法，且議員兼市長Gracey Van Der Mark與議員Tony Strickland錯誤引用言論自由權，拒絕該市用地重畫並拒簽新版住房法規。

紐森對此指出，今日又有一個法庭搧滅了杭廷頓灘的不良意圖，保障了州政府執行住房法規的權力，杭廷頓灘政客持續利用不法的鄰避政策對抗州法，只是在浪費稅金、辜負市民期待，所以「不要再找藉口了，每個城市都應該新建更多住房」。

邦塔則說，當許許多多加州人都在煩惱找不到價錢合理的住房，甚至要擔心今晚能睡那裡時，杭廷頓灘不要再浪費時間與金錢了，趕快新建住房吧。市議會遲不通過1萬3000戶合宜宅的建案，因為委員認定各個城市可以不執行加州的某些法律，但上訴法院則認定，就算是特許市，也是下級政府、要遵守州法。

杭廷頓灘市府律師Michael Gates的回應是，上訴法院的裁決不會妨礙市府與州府的住房之爭，市府將先要求組成法官更多的合議庭，以爭取有利於己的判決，如果還是不成，他們會一直戰到聯邦最高法院願意聽審。

加州 紐森 橙縣

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