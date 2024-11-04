防制新式大麻零食濫用 洛縣展開中文等多種語言宣導

大麻製品的防制廣告。（洛杉磯縣檢察長辦公室）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）近日宣布啟動大麻 零食濫用的防制宣導行動，重點在於告知青少年與其監護人，新式大麻零食的風險，主要宣傳方式為包括中文在內的多種語言大型看板與公車站廣告。

賈斯康在聲明中指出，現在大麻製品的強度是50年前的23倍，因此零食也可能導致青少年短期、長期的嚴重精神風險，包括焦慮、憂鬱，還可能引發嚴重的精神病症，傷害青少年、也對社群產生不良影響。

賈斯康表示，青少年與父母不一定知道新型大麻產品的效力與潛在傷害，因此檢方與洛縣 公衛局、教育局合力推動全縣的宣導行動，協助青少年走向更光明的前程。

大型看板與公車站廣告的設置，將以青少年出現的頻繁度而調整，使用的語言包括亞美尼亞文、中文、韓文、西班牙文與越南 文。看板與廣告的位置將每周調整，詳細資訊可查閱「https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=161AdTxUO60mfT-qLKjsN0m4ObdScE4A&ll=33.909010446542226%2C-118.24436365838623&z=11」。