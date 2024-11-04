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橙縣男子被鄰居暴打重傷 只因門口掛川普旗幟？

橙縣訊
約翰·穆德被鄰居暴打，因腦震盪正在醫院進行治療。（FOX新聞）
約翰·穆德被鄰居暴打，因腦震盪正在醫院進行治療。（FOX新聞）

近日，加州橙縣某社區發生了一起由政治立場衝突引發的暴力事件。一名男子聲稱，僅因在家門口懸掛了支持川普的旗幟，就遭到一位支持賀錦麗（Kamala Harris）的鄰居攻擊。男子因傷勢嚴重被送醫住院，涉案鄰居也因襲擊和毆打指控被警方逮捕。

被毆打的當事人穆德（John Muder）居住在Ladera Ranch社區，他回憶道，與鄰居的衝突發生在他家車庫，他認為這起爭執的導火線是兩家門前的政治標誌。據穆德描述，他的鄰居家門口掛有支持賀錦麗的標語，但該標語最近不知所蹤。穆德認為，鄰居因此誤以為是他拿走了標語，進而對他心生敵意。

「他懷疑是我偷了他的標語，因為我家掛著川普的旗幟，這完全是一場誤會。」穆德說，事發不久前，懸掛在他車庫上方的「川普2024」旗幟也消失不見。穆德推測，可能是有人在白天趁他不在家時架梯子將旗幟剪下並帶走。他在垃圾收集日檢查了這位鄰居放置在路邊的垃圾桶，竟發現自家的川普旗幟。

「我當時站在人行道上，我知道他裝了Ring監控系統，所以我說：嘿，你能別靠近我的房子嗎？隨後我就離開了。」穆德指出，大約10到15分鐘後，鄰居便氣急敗壞地來到他家門口。

從另一位鄰居的監控視頻中，可聽到穆德和鄰居因川普旗幟發生激烈爭吵。穆德稱，鄰居闖入他的車庫後開始攻擊他。「他闖進來，開始打我，打到我失去意識。我後腦嚴重受傷，臉上也被踢了一腳，流了很多血。他就這樣把我一個人留在那裡。我認為他簡直是讓我等死。」

穆德之後被送往醫院接受治療，已經住院三天，據悉，他因腦震盪伴隨腦出血的症狀需進一步觀察。執法部門也到現場處理。

穆德的妻子巴魯埃托（Lourdes Barrueto）氣憤地表示，他差點把自己的丈夫打死，卻完全不在乎，僅僅因為他們家掛了支持川普的旗幟。

橙縣警方表示，本周他們曾接獲報案並趕到現場處理鬥毆事件。一名男子因此被捕，面臨襲擊和毆打指控。目前已知該名被捕男子已獲保釋出獄。

川普 橙縣 賀錦麗

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