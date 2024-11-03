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洛縣政委員巴格：遊民也可成為華社好鄰居

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格2日在巴沙迪那宣誓就職第三個任期，現場數百人共襄盛舉。（記者張宏╱攝影）
洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格2日在巴沙迪那宣誓就職第三個任期，現場數百人共襄盛舉。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣第五選區縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger)2日在巴沙迪那宣誓就職其第三個任期，她表示，很自豪開始在洛縣委員第三個也是最後一個任期，針對華裔社區關注的遊民庇護所問題，她認為應該多一些教育宣導和透明化。

巴格在洛縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）見證下宣誓就職，巴格表示，出生在洛縣第五區，也深深熱愛這個社區。她很感謝第五選區200萬居民對她的信任，讓她能繼續為社區服務。她整個職業生涯都在為洛縣政府工作。過去八年裡，作為洛縣縣政委員，她看到合作關係在解決政府最緊迫問題方面展現的力量。因此在未來四年裡，她致力於鞏固社區團結的力量，共同確保洛縣未來能成為一個更有活力的生活、工作和娛樂的場所。

巴格（中）2日就職第三任洛杉磯縣政委員。（記者張宏╱攝影）
巴格（中）2日就職第三任洛杉磯縣政委員。（記者張宏╱攝影）
洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格2日在巴沙迪那市宣誓就職第三個任期。（記者張宏╱攝影）
洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格2日在巴沙迪那市宣誓就職第三個任期。（記者張宏╱攝影）

對於華人社區深受關注和爭議的遊民庇護所，巴格表示，遊民在任何社區無論是華人社區還是其他族裔的社區，都是社區的一份子，洛縣政府通過短期庇護所和長期住房等多種方式解決遊民問題，同時希望未來加強對民眾宣導教育，讓其了解遊民也可成為好鄰居。

就職儀式典禮吸引數百名各界人士參與，華人城市亞凱迪亞（Arcadia）隸屬於巴格所在的第五選區，亞市市議員鄭博仁、王愛琳和April Verlato都出席了宣誓儀式。

作為洛縣五名縣政委員中唯一的共和黨人，巴格在任期內致力於解決洛縣居民的多樣化需求。在前兩個任期中，巴格專注於公共安全、無家可歸遊民問題及改善洛縣居民的整體生活品質。她的無黨派領導方式體現她對合作的堅定承諾及透明和包容性的治理風格。

巴格（左）和亞市市議員王愛琳（記者張宏╱攝影）
巴格（左）和亞市市議員王愛琳（記者張宏╱攝影）
亞市市議員鄭博仁（左）和巴格合影。（記者張宏╱攝影）
亞市市議員鄭博仁（左）和巴格合影。（記者張宏╱攝影）

洛縣 遊民 華人

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