洛市新警局長 年薪高於總統拜登

前洛縣警局局長麥當諾（左），將成為新任洛市警局局長，圖右為洛杉磯市長貝斯。（KTLA 5）

洛杉磯 日報報導，新任洛市警局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）年薪將高於總統拜登 （Joe Biden）。洛市警局委員會（Los Angeles Board of Police Commissioners）5日將考慮支付這位前洛縣 警局局長（LASD）50萬7509元年薪，這個數字比前任局長摩爾（Michel Moore）35萬元高得多。

摩爾於今年2月退休後，由Dominic Choi待任代理局長至今。若委員會批准，這項薪資案仍須交由市議會批准。

根據洛市與洛縣紀錄，麥唐諾擬議的薪資高於洛縣警局局長盧納（Robert Luna）的39萬7340元，也比紐約警局局長24萬3000元，芝加哥警局局長斯內林（Larry Snelling）26萬472元，休士頓警局局長迪亞茲（Noe Diaz）31萬5000元年薪高，甚至高於總統拜登（Joe Biden）的40萬元年薪。

洛市議會的公共安全委員會（Public Safety Committee）在討論過麥唐諾對該部門計畫，及他對移民、警察紀律、招聘和警務人員士氣低落等議題看法後，日前以四比一投票通過麥唐諾的提名。根據洛市警局報告，市議會最早將於8日對這項提名進行審議。

然而，即便市府通過麥唐諾薪資，他仍不是薪資最高的市府員工。今年5月，市議會通過金紐尼斯（Janisse Quiñones）接任洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）新任總經理，年薪達75萬元。

據悉金紐尼斯的薪資直接來自水電局收入，不影響該市普通經費。