市長偽造簽名恐失格 聖塔瑪格麗塔牧場擬辦特別選舉

聖塔瑪格麗塔牧場市長兼任市議員甘布爾1日承認，在連任提名文件上偽造簽名的輕罪指控。（ABC 7）

橙縣 紀事報報導，南橙縣聖塔瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）市長兼市議員甘布爾（Carol Gamble）1日承認在連任提名文件上偽造簽名的輕罪指控。橙縣檢察長辦公室新聞稿稱，由於目前選票上候選人欄位已印有甘布爾名字，若本月5日大選再度當選，她將沒資格就職，該市恐被迫舉行特別選舉。

在與政府協商的認罪協議中，甘布爾承認一項加州 選舉法（California Elections Code）第18660(a)輕罪，對她提名文件所附上的簽名進行造假。作為認罪交換，她不會被指控偽證罪。協議條款還包括160小時社區服務，提交DNA樣本，與根據選舉結果確認的賠償金額等。

要競選市議會職位者，需收集20位註冊選民 的簽名，才能成為特定職位候選人。遞交的文件包含一項證明，該證明需由親自收集簽名者簽署，否則將受到偽證懲罰。任何年滿18歲者均可傳遞簽名文件，但簽署文件者必須親自見證簽名。

2024年8月7日，甘布爾簽署候選人提名文件，她聲稱自己是文件傳遞者，收集提名所需的30個簽名，且宣稱她親自見證這些簽名。然多位簽署文件的選民告訴檢調人員，甘布爾並非文件傳遞者，也沒有親見他們簽名，以致這些簽名無效。