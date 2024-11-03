我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

市長偽造簽名恐失格 聖塔瑪格麗塔牧場擬辦特別選舉

編譯陳盈霖／綜合報導
聖塔瑪格麗塔牧場市長兼任市議員甘布爾1日承認，在連任提名文件上偽造簽名的輕罪指控。（ABC 7）
聖塔瑪格麗塔牧場市長兼任市議員甘布爾1日承認，在連任提名文件上偽造簽名的輕罪指控。（ABC 7）

橙縣紀事報報導，南橙縣聖塔瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）市長兼市議員甘布爾（Carol Gamble）1日承認在連任提名文件上偽造簽名的輕罪指控。橙縣檢察長辦公室新聞稿稱，由於目前選票上候選人欄位已印有甘布爾名字，若本月5日大選再度當選，她將沒資格就職，該市恐被迫舉行特別選舉。

在與政府協商的認罪協議中，甘布爾承認一項加州選舉法（California Elections Code）第18660(a)輕罪，對她提名文件所附上的簽名進行造假。作為認罪交換，她不會被指控偽證罪。協議條款還包括160小時社區服務，提交DNA樣本，與根據選舉結果確認的賠償金額等。

要競選市議會職位者，需收集20位註冊選民的簽名，才能成為特定職位候選人。遞交的文件包含一項證明，該證明需由親自收集簽名者簽署，否則將受到偽證懲罰。任何年滿18歲者均可傳遞簽名文件，但簽署文件者必須親自見證簽名。

2024年8月7日，甘布爾簽署候選人提名文件，她聲稱自己是文件傳遞者，收集提名所需的30個簽名，且宣稱她親自見證這些簽名。然多位簽署文件的選民告訴檢調人員，甘布爾並非文件傳遞者，也沒有親見他們簽名，以致這些簽名無效。

橙縣 加州 註冊選民

上一則

洛杉磯縣政委員巴格宣誓就職第三任期

下一則

南加印度神廟3天排燈節 舞台劇、燈光秀…吸人潮

延伸閱讀

橙縣及聖地牙哥海上 24小時40偷渡客被捕

橙縣及聖地牙哥海上 24小時40偷渡客被捕
橙縣45區國會選戰 朴銀珠與Derek Tran互控「抹紅」

橙縣45區國會選戰 朴銀珠與Derek Tran互控「抹紅」
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
政府4200萬元買斷 派洛斯福德牧場危房改綠地

政府4200萬元買斷 派洛斯福德牧場危房改綠地
眾院爭過半 關鍵15席5席在加州 推中文版文宣拉選票

眾院爭過半 關鍵15席5席在加州 推中文版文宣拉選票
彩券中4400萬 橙縣男子獎金苦等9周未到手

彩券中4400萬 橙縣男子獎金苦等9周未到手

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果