朴銀珠、陳德瑞互控抹紅 亞太裔譴責利用族裔問題操作選情

加州第45國會選區選戰白熱化，亞裔候選人朴銀珠與陳德瑞相互指控使用「抺紅」策略，引發亞太裔社群擔憂。（取材至abc7電視台）

加州第45國會眾議員選區戰火延燒，韓裔共和黨聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）與越南 裔民主黨挑戰者陳德瑞（Derek Tran，音譯）近日互控「抺紅」，雙方皆指責對方操作反共牌，引發族裔政治爭議。

「抺紅」意指利用共產主義的聯想影射對手，引發選民對候選人的不信任。朴銀珠競選團隊向橙縣 選民發送郵件，暗示陳德瑞與中國共產黨有潛在聯繫，並使用毛澤東及共產主義標誌錘子與鐮刀的圖像，影射陳德瑞的背景。陳德瑞對此嚴厲批評，稱朴銀珠「長期以來都在使用紅色誘餌策略，這種作法充滿仇外意味，令人反感」。他強調，自己是越南難民的後代，「對共產主義的迫害深有感觸」。

另一方面，朴銀珠團隊也指控陳德瑞使用「抹紅」策略，引用「華爾街日報」及「橙縣紀事報」的報導，指控朴銀珠的丈夫Shawn Steel涉嫌收受中國間諜的金錢，並質疑朴銀珠是否能對抗中國勢力。朴銀珠陣營發布聲明︰「陳德瑞從5月以來，不斷對朴銀珠及其家人進行虛假攻擊，甚至在廣告中使用中國共產黨的旗幟，現在反咬一口，這是雙重標準。」

選區內的亞裔 人口占39%，其中越南裔社區特別活躍。朴銀珠近期接受當地越南文媒體訪問時說：「我比對手更了解越南社區，過去 30 多年來都在與越南裔美國人緊密合作。」陳德瑞則回應︰「朴銀珠自稱更懂越南人，卻試圖搶奪越南裔難民後代的身分，這樣的言論不僅侮辱人，更是可恥。」

此次選戰重演兩年前發生的「抺紅」策略，再度引發亞太裔社群領袖的擔憂。多位亞太裔領袖已聯名致函橙縣兩黨，譴責候選人將亞裔族群與國家安全掛鉤的言行，強調這樣的作法對亞裔族群有害，呼籲避免利用族裔問題操作選情。