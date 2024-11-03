南加11月首開「新中式」服裝實體店 將中華美學帶進生活

盛唐牡丹在敦煌舉辦沙漠大秀，段段（右一）也參與走秀。（受訪者提供）

「新中式」風潮不僅席捲中國大陸，也正飄洋過海到美國。知名新中式服裝品牌盛唐牡丹將於11月在南加 開設第一間實體店，其品牌洛杉磯 主理人段段和世報分享，在北美創業推廣新中式、傳播中華文化的心路歷程。

新中式是傳統中國元素與現代設計的融合，這種風格目前活躍在服裝、美妝、建築等領域。根據段段介紹，盛唐牡丹將中國傳統的絲綢、蘇繡等非遺工藝融入現代設計，讓旗袍不再只屬於特殊場合，而是可以與牛仔褲、馬丁靴混搭。

為了在南加推廣新中式服裝，段段舉辦了一系列美學沙龍。（受訪者提供） 在段段眼中，新中式不僅僅是服飾，更是一種生活方式。（受訪者提供）

段段曾在中國一家航空公司工作11年，從空姐一路升任乘務長。婚後移居美國，將生活的重心轉移到家庭。然而，不甘現狀的性格，驅使她在兒子半歲時重拾事業，開始創業之路。2021年與充滿中華文化底蘊的盛唐牡丹品牌結緣，現在的她以「盛唐牡丹」為名，致力將新中式美學帶入南加的日常生活。

為了在南加推廣新中式服裝，段段主辦了一系列美學沙龍，從一開始十幾人的朋友小聚，發展到如今超200人的大型活動，還跨界合作珠寶設計師、攝影師、教育家等。段段認為，每一場沙龍都像一次小型的文化盛宴，來賓們通過服飾、書法和中式插花，共同探索新中式之美。

一場場沙龍的成功舉辦，讓段段逐漸有了傳播中華文化的使命感。她堅持讓孩子學習中文，也常讓女兒身穿新中式服裝參與活動。從敦煌沙漠到巴黎時裝周，盛唐牡丹也一直在秀場上活躍，不斷走向更寬廣天地。

要真正闖蕩海外市場，新中式也需贏得美國本土消費者的芳心。段段透露︰「在好萊塢，很多人願意花上萬美元購買從中國進口的絲綢床品。」盛唐牡丹的一大優勢就是其優質的面料，品牌已計劃用真絲床具打入美國主流市場，讓更多人體會到東方面料的獨特質感。

在段段眼中，新中式不僅是服飾，更是一種生活方式。「我們希望讓每一位女性穿上新中式後，都能展現出她獨特的氣質和自信。」段段表示，盛唐牡丹的服飾為不同年齡層的女性提供選擇，「從20歲的時尚女孩，到80歲的優雅長者，每個人都能在新中式中找到自己的風格。」

盛唐牡丹的洛杉磯實體店將於11月底在西柯汶那（West Covina）開業，並計劃進一步拓展至舊金山灣區 、紐約和加拿大等地。