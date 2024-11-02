道奇奪冠大遊行 15萬粉絲齊慶

道奇隊贏得2024美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽總冠軍，時隔36年在洛杉磯市中心舉行長達數英里的遊行，現場氣氛熱烈。（記者張宏╱攝影）

15萬名道奇 粉絲癱瘓洛杉磯 市區，上樹、爬牆、登高只為目睹球員風采！洛杉磯道奇隊為慶祝獲得第八次美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽總冠軍，時隔36年在洛杉磯市中心舉行長達數英里的遊行，來自八方預計15萬名球迷匯集成藍色海洋，一起歡迎和慶祝藍色男孩們獲得的勝利，其中包括大谷翔平 的眾多粉絲。

（影音來源：記者張宏）

勝利遊行11點舉行，但是不到10點洛杉磯市區就已人滿為患，四處堵車，遊行區域周邊一哩範圍內的停車場全部塞滿，四面八方身穿藍色球衣、戴著藍色棒球帽的男女老幼球迷們，紛紛下車步行到遊行區域。周邊停車場也順勢抬價，停車費漲到50美元以上。 道奇球員站在遊覽車上。（記者張宏╱攝影） 道路兩旁聚集著等候的道奇隊粉絲。（記者張宏╱攝影） 天橋上站滿人。（記者張宏╱攝影） 道奇球隊的吉祥物。（記者張宏╱攝影）

這是道奇隊36年來首次在洛杉磯舉行遊行，上次遊行是在1988年擊敗屋崙（奧克蘭）運動家之後。為了慶祝道奇取得2024年美國職棒球大聯盟世界大賽冠軍，藍衣男孩們帶著大谷翔平（Shohei Ohtani）和他的狗慶祝道奇第八次獲得世界大賽冠軍。現場隨處可見人們穿著印有大谷翔平名字和號碼球衣的粉絲，還有人帶著狗假裝是大谷的狗。 遊行現場人山人海。（記者張宏╱攝影） 球員們向人群噴灑香檳。（記者張宏／攝影） 道奇球迷們。（記者張宏╱攝影） 有人爬上路障用的卡車上，只為更清楚看到遊行隊伍。（記者張宏╱攝影） 道奇隊贏得2024美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽總冠軍，時隔36年在洛杉磯市中心舉行長達數英里的遊行，球員們向人群噴灑香檳，現場氣氛熱烈。（記者張宏╱攝影）

位於第五街靠近高速公路的現場人山人海，不僅遊行道路兩旁站滿了粉絲，還有數人爬到周邊的樹上，另有人爬上用作路障的卡車上，只為更清楚地看到遊行隊伍。周邊的天橋和停車樓上也組成藍色海洋，站滿了人群。位於遊行現場附近的朋那凡丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）的四樓成為最佳觀看點，酒店客人紛紛穿著籃色球衣站在戶外露台上俯瞰遊行現場，還有人拿著長距專業相機只為記錄這歷史性的一刻，工作人員則站在周圍保證大家安全。 遊行現場人山人海。（記者張宏╱攝影） 現場隨處可見人們穿著印有大谷翔平名字和號碼球衣的粉絲。（記者張宏╱攝影） 現場人山人海，不僅遊行道路兩旁站滿了人，還 有數人爬到周邊的樹上。（記者張宏╱攝影） 停車費水漲船高到50美 元。（記者張宏╱攝影） 現場人山人海，不僅遊行道路兩旁站滿了人，路邊樓梯上也站滿人。（記者張宏／攝影）

當遊行隊伍經過時，全場一片歡呼，觀光遊覽車上的隊員們也相當興奮，不僅播放著勁爆舞曲，隊員們還赤膊上陣，拿著香檳酒向道路兩旁的觀眾噴灑，現場熱鬧非凡，人潮匯集成藍色海洋，歡迎英雄凱旋。

住在附近的亞裔女孩Dianne和Aiza，特別穿上道奇球衣和朋友步行來到現場。她們說，作為洛杉磯本地人以道奇為榮，他們能拿到總冠軍，同時自己能見證這一時刻感覺非常棒。