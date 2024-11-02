阿罕布拉學區食品健康博覽會 打造美味營養校餐

阿罕布拉聯合學區舉辦食品與健康博覽會，學區教育總監哈拉米歐博士（左起）、活動創辦人王斐文、教委會主委甄銘新於會中合影。 （記者沈瑋／攝影）

阿罕布拉 聯合學區 （Alhambra Unified School District）第 20 屆年度食品與健康博覽會（Food and Wellness Fair）於10月31日在Monterey Highlands小學舉行，15家食品供應商現場提供營養早午餐樣品，由數百名學生、家長和教職員品嚐、評分。不僅如此，還有由各校學生組織的營養諮詢委員會（Nutrition Advisory Council），透過踩腳踏車打果昔、介紹農夫市場產品等方式，提升參與者對健康飲食和運動的認識。

左起依次為甄銘新、方清華、曾煥堅（記者沈瑋／攝影） 高中生攝影師，左起依次為Patience Doan、Grant Sapcharoenlert、Suna Kwan、Madeline Nguyen（記者沈瑋／攝影）

王斐文（Vivien Watts）曾是學區食品和營養服務執行主任，博覽會是她於20年前創立，讓家長和公眾更了解學校午餐的營養和預算 ，同時鼓勵家長參與菜單設計，讓更多孩子喜愛學校提供的食物。她指出，隨著時間推進，博覽會擴展為包含營養教育和體能的綜合活動。透過品嚐及評分、營養簡報和趣味運動，博覽會成為增進學生健康的多面向平台。她已於去年退休，但仍然繼續為學區付出，參與及支持各類活動。

學生踩腳踏車打果昔（記者沈瑋／攝影）

食品和營養服務主任方清華（William Fong）在座談會主講校餐需要遵循的各項標準，和聯邦及州政府提供的多種校餐計畫。他表示，20年來校餐逐步引入更多全穀物、低鹽低糖的食物，並確保每日餐食包括水果和蔬菜，同時也鼓勵學生將健康飲食和理念帶回家。

學生踩腳踏車打出的果昔，含草莓、藍莓、香蕉等水果（記者沈瑋／攝影）

學區教育總監哈拉米歐（Dr. Denise Jaramillo）表示，校區每天提供超過8000份午餐和5000份早餐，數量相當龐大，除確保餐點符合營養標準外，最重要的是提供學生喜愛的食物。博覽會便是了解學生、家長和教職員反饋和偏好的平台，學區依此設計、規畫菜單。

15家食品供應商現場供應營養早午餐樣品，共參與者品評。（記者沈瑋／攝影）

學區教委會主席甄銘新（Robert Gin）強調，學區在餐點準備上依照聯邦營養指南，並透過博覽會向家長和學生宣導營養價值，加深社區認知。學區教委曾煥堅（Kenneth Tang）指出，學區還獲得經費支持，聘用專業廚師設計出含40%新鮮有機食材的菜單。

連續數年參加的一家供應商介紹他們的華夫餅。（記者沈瑋／攝影）

兩位負責當天活動攝影和攝像工作的高中生也分享了他們的博覽會體驗。Grant Sapcharoenlert一直就讀於阿罕布拉學區，他表示這些年來菜單有明顯變化，但相信仍有改善空間，當天試吃的拉麵和豆腐給他留下了深刻印象。Patience Doan表示為活動攝像很有趣，還能品嚐未來的學校餐點十分有意義，她最愛的是一道雞湯。