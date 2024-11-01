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大谷翔平家鄉與托倫斯結盟

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
托倫斯市首位亞裔市長陳光豪強調，亞裔參政不能只靠族裔身分，須透過實際付出及清晰溝通來爭取選民支持，並致力推動國際經貿合作為城市開創新局。（陳光豪提供）
托倫斯市首位亞裔市長陳光豪強調，亞裔參政不能只靠族裔身分，須透過實際付出及清晰溝通來爭取選民支持，並致力推動國際經貿合作為城市開創新局。（陳光豪提供）

托倫斯市（Torrance）在首位亞裔市長陳光豪領導下，近期與日本棒球巨星大谷翔平家鄉岩手縣奧州市，以及道奇投手山本由伸的故鄉岡山縣備前市締結為友好城市，盼能促進國際間的經貿、體育和文化交流。

陳光豪出生台灣，幼年即隨父母赴美，父母以藍領工作追求「美國夢」。他從小學起在美國就學，後來在洛杉磯加州大學（UCLA）獲得電機工程學位，能以流利的中文參與公共事務。在雷神公司（Raytheon）擔任計畫經理期間，他主責F-14與F/A-18戰機等大型航空專案的電子系統管理，這些經驗為他日後從政奠定了重要基礎。

2017年7月退休後，陳光豪因「使命感」投身公共服務，他形容這是「一種呼召」，期望為社區帶來正面改變。2018年6月，托倫斯市依據「加州選民權利法案」完成選區重畫後，他首次參選即當選市議員。2020年3月連任第二選區市議員，2022年6月更登上市長之位，成為托倫斯市首位亞裔市長，為當地亞裔社區注入新能量。

不過，陳光豪認為亞裔參政的挑戰仍然存在。他以今年3月市議員選舉中台裔和韓裔候選人皆落選為例，指出單靠族裔身分難以取勝。他強調，候選人必須投入實際工作，包括逐戶拜訪選民、公開表達立場和價值理念，才能贏得支持。流利的英語表達能力尤為重要，因為需要向各族裔選民清楚傳達理念。他也表示，過往的個人經歷和職場經驗，助他順利從航太領域轉戰公共服務。由於托倫斯市的亞裔居民多為白領專業人士，重視高等教育和穩定職業，使得投身公職並非主流選擇。

在文化層面，陳光豪觀察到托倫斯市的亞裔社區活動有待加強。2023年農曆新年期間，當地未見華人、日本或韓裔團體舉辦慶典，反映文化融合仍有進步空間。他與德爾阿莫時尚中心（Del Amo Fashion Center）總經理溝通後，在2024年農曆新年該中心首次舉辦舞獅等傳統慶祝活動，顯示南灣地區龐大的亞裔社群正逐漸受到重視。

在經濟發展方面，托倫斯市近期與日本棒球巨星大谷翔平家鄉岩手縣奧州市，以及道奇投手山本由伸的故鄉岡山縣備前市締結為友好城市，盼能促進經貿、體育和文化交流。陳光豪強調，托倫斯市作為洛杉磯縣第八大城市及第三大銷售稅貢獻者，擁有多元美食、加州第二大購物中心、完善商業配套、安全環境和優質教育，加上鄰近洛杉磯國際機場和南方港口的地理優勢，對亞裔居民和國際投資者極具吸引力。

陳光豪表示，工程背景、專案管理能力，以及第一代移民的生活經驗，使他能勝任公職。他習慣運用客觀數據尋求最佳解決方案，並以UCLA前籃球教練John Wooden的名言「讓每一天成為傑作」自我期許，堅守高標準與核心價值。他也鼓勵亞裔青年積極參與公共事務，為社區開創更多可能。

亞裔 洛杉磯國際機場 加州大學

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