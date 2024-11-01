競選眾議員 劉龍珠走訪9萬戶

劉龍珠在拜票過程中了解到，民眾最關心的就是公共安全。（記者邵敏／攝影）

11月5日大選日迫在眉睫，加州 第49選區共和黨眾議員候選人劉龍珠，在10月的最後一天繼續走街拜票，向居民分享競選政見。他表示對此次選舉充滿信心，其競選團隊已走訪了9萬戶居民。

（視頻來源：記者邵敏）

10月31日（周四），劉龍珠與競選團隊走進洛杉磯縣羅斯密社區，他首先拜訪Muscatel Ave附近的居民區，真誠與每一位居民互動，詢問他們對社區發展的看法和需求；同時也向居民講述自己的政見規劃，以及如何通過改進立法解決目前嚴峻的社會問題。

劉龍珠在拜票過程中了解到，民眾最關心的就是公共安全，「很多人沒有安全感，生活在恐懼中，害怕被搶被偷。加州如今的局面，根本原因就在於立法根源。」劉龍珠表示，走街拜票期間，也會遇見不少居民閉門不見，「從一定層面來說，這也是社會治安不好的體現，人們對陌生人來訪非常警惕。」

劉龍珠向居民講解自己的競選綱領，包括打擊犯罪、抵制洗腦、反對歧視、反對在居民區興建遊民 屋。他表示堅決反對SB94法案，認為該法案本質就是危害社區安全，為被判死刑和終身監禁的囚犯減刑；他呼籲民眾抵制洗腦，反對青少年在沒有家長監管的情況下自由變性。「這一點是華人家長最關心的，我們一定要保護為人父母的權利」；他反對以「平權」名義實施反向種族歧視 ，反對ACA7修正案，認為此法案是以「平權」名義實施反向種族歧視。