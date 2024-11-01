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洛目前僅15%投票 鄭博仁籲勿放棄權利

記者邵敏／亞凱迪亞報導
鄭博仁和競選團隊，31日在亞市Wistaria Ave附近拜票。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁和競選團隊，31日在亞市Wistaria Ave附近拜票。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞市第四區市議員鄭博仁（Paul Cheng）競選連任，10月31日（周四），他在居民區挨家挨戶拜票時指出，洛杉磯縣目前僅15%的選民投票，呼籲人們不要放棄手中權利，盡快投出重要一票。

鄭博仁和他的競選團隊，在亞市Wistaria Ave附近拜票，他在接受媒體採訪時指出，數據顯示，截至目前洛縣只有15%的居民參與投票，「這個比例非常少，最後幾天我們要一戶一戶拜票，呼籲所有人盡快投票。」鄭博仁分析，很多人沒有投票，可能在等最後一天去現場，他認為，「不要等到那一刻，因為選票就是我們的聲音，很多政治人物不重視華裔，就因為華裔不積極參與投票。 」

對於此次競選連任，鄭博仁非常有信心，他表示自己已拜訪選區1800戶居民，選舉團隊共拜訪3000多戶。在最後幾天的關鍵時刻，他希望通過與選民面對面的互動，傳遞自己的施政理念，以及對社區的長期承諾，將在支持公共安全和提升社區生活品質方面不懈努力。鄭博仁表示，最重要的目標就是解決社會治安問題。他提及盜竊猖獗，就連自己的競選辦公室也曾遭竊。「最近幾年，亞市警局、消防局很多人離去，這會導致治安更加嚴峻，我們要盡力挽留他們。希望接下來的四年，我還能為亞市居民服務。」

市議員王愛琳31日到場支持鄭博仁競選連任，她指出自疫情開始，鄭博仁就體現出勇擔重任的品質，團結每位市議員全心為民眾服務。選民Susan郭表示，四年來，鄭博仁作為市議員的表現有目共睹，他堅決反對在亞市興建遊民屋；Susan呼籲選民要選出真正代表民意的市議員，「不要被到處亂插的選舉牌子迷惑，要看競選者的政見綱領，再做出明智選擇。」

鄭博仁是此次第四區選舉中，唯一獲得亞市警察與消防協會聯合背書的候選人，充分體現他在公共安全方面的承諾、以及與執法機構的密切合作。

鄭博仁接受媒體採訪時指出，洛縣目前僅15%的選民投票。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁接受媒體採訪時指出，洛縣目前僅15%的選民投票。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁在居民區挨家挨戶拜票，與選民面對面互動。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁在居民區挨家挨戶拜票，與選民面對面互動。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁31日在居民區騎車挨家挨戶拜票。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁31日在居民區騎車挨家挨戶拜票。（記者邵敏／攝影）

投票 華裔 亞凱迪亞

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