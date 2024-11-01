我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票

記者楊青／洛杉磯報導
共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）31日呼籲選民抓住最後四天投出選票。（秦振國競選總部提供）
共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）31日呼籲選民抓住最後四天投出選票。（秦振國競選總部提供）

加州38區國會眾議員選戰如火如荼。共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）31日呼籲選民抓住最後四天投出選票，他強調投票是維權和發聲最事半功倍的方式，「花五分鐘、十分鐘投票，你不用花四年的時間為自己和家人的安全擔心，不用擔心學校教育將孩子站到家長的對立面，不用一年、兩年甚至更長的時間去抗議、搜集簽名去挽回不投票的後悔和影響」。

秦振國近期獲得超過8000人的洛杉磯縣警察工會背書，同時獲得西裔、猶太裔、阿拉伯裔多家知名電視媒體專訪，競選信心更增。秦振國表示，加州38區雖然西裔選民比例高占半數，亞裔為23%左右，但他數月來的選戰發現，包括西裔在內，各族裔的選民在此次大選中表現出與近年歷次選舉都不一樣的投票趨向，許多選民表示，他們對公共治安、教育和經濟最為關注，希望用選票對現狀做出改變。在今年3月初選中，秦振國在多名同黨競選人的競爭下獲得西裔社區超過四成選票支持，他相信本次大選會再接再厲，有更好表現。

秦振國表示，今年大選從地方到加州和聯邦都競爭激烈，包括《洛杉磯時報》《華盛頓郵報》和《USA Today》打破幾十年常規不支持民主黨總統候選人，即可見一番。

他認為，38區也同樣出現前所未有的改變，是因為他的對手桑切斯（Linda Sanchez）在許多議題上站在了大多數民意的對立面，比如國會不久前通過的聯邦7909號提案（將無證入境且在美犯下強暴和殘殺罪的罪犯遣返），該提案因多數票贊成獲得眾議院通過，但也遭到158名民主黨眾議員的反對，包括趙美心、劉雲平和桑切斯等，都反對將無證強暴犯們遣返，支持讓他們繼續留在美國。

秦振國（Eric Ching）近期受半島電視臺邀請接受采訪介紹政見。（秦振國競選...
秦振國（Eric Ching）近期受半島電視臺邀請接受采訪介紹政見。（秦振國競選總部提供）
秦振國（Eric Ching）近期接受南加州阿拉伯媒體采訪。（秦振國競選總部提供...
秦振國（Eric Ching）近期接受南加州阿拉伯媒體采訪。（秦振國競選總部提供）

投票 加州 眾議員

上一則

加州剷除77.5萬株 銷毀市價3.5億非法大麻

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

延伸閱讀

加州逾50萬屋主 1年內面臨2度調漲房屋保費

加州逾50萬屋主 1年內面臨2度調漲房屋保費
拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後

拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後
新聞評論／大法官護主太入戲 堵死賴清德進國會後路

新聞評論／大法官護主太入戲 堵死賴清德進國會後路
選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
欠地稅、需維修房產 市府擬可收回

欠地稅、需維修房產 市府擬可收回

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸