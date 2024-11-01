秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票

共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）31日呼籲選民抓住最後四天投出選票。（秦振國競選總部提供）

加州 38區國會眾議員 選戰如火如荼。共和黨華裔候選人秦振國（Eric Ching）31日呼籲選民抓住最後四天投出選票，他強調投票 是維權和發聲最事半功倍的方式，「花五分鐘、十分鐘投票，你不用花四年的時間為自己和家人的安全擔心，不用擔心學校教育將孩子站到家長的對立面，不用一年、兩年甚至更長的時間去抗議、搜集簽名去挽回不投票的後悔和影響」。

秦振國近期獲得超過8000人的洛杉磯縣警察工會背書，同時獲得西裔、猶太裔、阿拉伯裔多家知名電視媒體專訪，競選信心更增。秦振國表示，加州38區雖然西裔選民比例高占半數，亞裔為23%左右，但他數月來的選戰發現，包括西裔在內，各族裔的選民在此次大選中表現出與近年歷次選舉都不一樣的投票趨向，許多選民表示，他們對公共治安、教育和經濟最為關注，希望用選票對現狀做出改變。在今年3月初選中，秦振國在多名同黨競選人的競爭下獲得西裔社區超過四成選票支持，他相信本次大選會再接再厲，有更好表現。

秦振國表示，今年大選從地方到加州和聯邦都競爭激烈，包括《洛杉磯時報》《華盛頓郵報》和《USA Today》打破幾十年常規不支持民主黨總統候選人，即可見一番。

他認為，38區也同樣出現前所未有的改變，是因為他的對手桑切斯（Linda Sanchez）在許多議題上站在了大多數民意的對立面，比如國會不久前通過的聯邦7909號提案（將無證入境且在美犯下強暴和殘殺罪的罪犯遣返），該提案因多數票贊成獲得眾議院通過，但也遭到158名民主黨眾議員的反對，包括趙美心、劉雲平和桑切斯等，都反對將無證強暴犯們遣返，支持讓他們繼續留在美國。