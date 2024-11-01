聖蓋博市將與台灣花蓮縣締結姐妹市 將有更多交流合作

吳程遠贈與花蓮縣政府民政處處長明良臻（右）一本聖蓋博歷史文獻。（吳程遠提供）

近日，聖蓋博 市（San Gabriel）議會全票通過了與中華民國 台灣花蓮縣締結為姐妹市的議案，未來兩地將有更多交流和合作。

聖蓋博市長吳程遠在10月15日的議會上，對議會同仁的支持表達感謝，並對兩地未來透過經濟合作、原住民 文化交流、教育合作及市政互訪等活動，建立穩固且長遠的友誼充滿信心。

聖蓋博市與花蓮縣的連結從今年初便已開始。今年2月，花蓮縣縣長徐榛蔚率團訪問聖蓋博市，受到了市政府的熱情接待。市政經理Mark Lazaretto與一級主管、警局和消防局局長，分享了聖蓋博市在市政建設、經濟發展、治安及公共安全管理等方面的經驗。同時，訪問團還參觀了聖蓋博市著名的歷史景點，包括修道院及大劇院（Mission Playhouse），並參訪洛杉磯緊急應變中心（Verdugo Fire Communication Center），與威爾森小學（Wilson Elementary School）學生進行互動，為雙方未來的交流奠定了良好基礎。

今年7月，吳程遠率團回訪台灣，拜會花蓮縣政府。（吳程遠提供）

今年7月，市長吳程遠率團回訪台灣，首站便造訪花蓮縣政府，並受縣長徐榛蔚之邀參加了2024年太平洋南島聯合豐年節。聖蓋博市代表團對花蓮縣豐富的原住民文化和自然資源留下深刻印象。考量到聖蓋博市擁有原住民部落組織及豐富的文化資產，雙方皆有意推動兩地關係全面升級，並進一步強化文化、經濟和學術領域的交流。7月底，聖蓋博市正式收到花蓮縣政府的「國際友好城市備忘錄草案」，此議案隨後排入市議會議程，最終在10月15日的議會上順利通過。