38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

被告井亦新衝入一家華人燒烤店，行刑式地槍殺妻子以及另一名男子。（案發燒烤店監控）

南加有「小台北」之稱的蒙特利公園市 ，2021年4月5日發生震驚華人 社區的重大槍擊 事件。當時年僅38歲的井亦新（Jing Yixin，音譯）衝入一間華人燒烤店，行刑式槍殺妻子王玲玲（LingLing Wang，音譯）以及另一名男子。案發三年後，本案開啟陪審團審理，案件背後諸多細節隨之曝光。

視頻來源：世說新聞團隊製作

2021年4月5日傍晚6時左右，被告井亦新將手槍藏於紙袋中，尾隨受害人李翟明（Zhaiming Li，音譯）和王玲玲進入蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，井亦新衝到兩人面前，當著眾人的面，掏出手槍對兩人進行行刑式射殺。

案發監控顯示，井亦新先是近距離朝李翟明頭部射擊，王玲玲見狀上前阻止，卻被井亦新推倒在地。隨後，井亦新朝倒地的王玲玲開槍。在槍械彈匣用盡後，他淡定地換彈並繼續朝兩位已經倒地的受害者射擊。第二輪射擊後，井亦新在現場停留約20秒，疑似確認兩人死亡後才離開。兩天後，井亦新在美墨邊境被捕。井亦新與妻子育有兩名女兒，現在分別為15歲與12歲。

出庭未穿囚服 留長髮

案發約三年半後，即2024年10月24日，本案正式進入陪審團審理程序。井亦新對兩項謀殺重罪指控，均表示不認罪。出庭時，他身著襯衫而非囚服，頭髮較被捕時明顯變長，神情十分平靜。井亦新是在兩名公辯律師和三名中文翻譯協助下，完成連續數日的庭審。本案12名正選陪審員及三名備選陪審員中，有八人為亞裔面孔。

值得注意的是，檢辯雙方在選擇陪審團時，顯得非常慎重。通常一天完成的陪審員選擇，本案耗時兩天半。總計60名的備選陪審團（其中24名主選、36名備選），基本都接受檢辯雙方及法官問詢，以檢視其是否適合做陪審員。檢辯雙方交替排除不滿意的備選陪審員，到最後差點在60人中選不出合適的12名正選與三名備選陪審員。

還原兇嫌成長情況

在庭審過程中，檢方傳喚多名證人，其中包括與兇嫌井亦新從小一起長大，且移民美國後仍持續交往的朋友。據證人透露，兇嫌井亦新是河北景縣人，井亦新與妻子是同鄉，兩人在河北時關係很好。他表示，井亦新平時不是衝動的人，從沒見過或聽說他對妻子動手，或有家庭暴力行為。

井亦新好友透露，案發前曾接到井亦新電話，請求幫助照顧兩個孩子。該好友稱，井亦新說要回中國，但未說明原因，便掛斷電話。兩人通話僅持續一分鐘，隨後該友人連續10多次打電話給井亦新，但均未接通。該友人稱，槍擊案發生前，兩家人有時會來往，井亦新友人的女兒，甚至會在井亦新家過夜，該友人的家人也偶爾會在井亦新家借住，不過期間沒有發覺井亦新婚姻出現變故的跡象。

井亦新2013年左右到美國，從事過餐館、建築類工作；拿到綠卡後，2015年左右把妻子、兩個女兒接到美國一同居住。井亦新在美國沒有其他親戚，也基本沒有朋友。2020年新冠疫情爆發後，井亦新的工作變得不太穩定，以打零工居多，主要在家照顧兩個孩子。而他的妻子，則在按摩店工作，是家庭的主要收入來源。井亦星鄰居稱，槍擊案發生前，兩人經常發生爭吵。

兇嫌擁6槍 對槍癡迷

檢方呈現的證據顯示，井亦新擁有六把槍，包括一把突擊步槍。助理檢察官Melanie Buccat表示，井亦新很懂槍，擁有隱蔽持槍證、且受過安全用槍方面的訓練。種種跡象表明，井亦新對槍械很癡迷。井亦新的律師Mark Carrillo曾反對將槍械照片用於本案證據，指出井亦新作案時只使用一把手槍，如果展示所有槍械，會給陪審團留下可能導致不公平審理案件的印象。不過該反對被法官Michael Villalobos駁回。

除此之外，檢方還向陪審團描述本案的案發與受害者屍體檢查照片；被告律師也用相似理由反對展示，但同樣被法官駁回。

檢方透露，井亦新的兩名未成年女兒可能會在監護人與安撫犬的陪伴下出庭作證。被告井亦新沒有向法庭出示精神病方面的報告，說明其精神狀況正常。至於井亦新的殺人動機，則仍待庭審確認，世報記者曾嘗試採訪檢辯雙方，不過對方均以庭審仍在進行中，按規定無法透露更多內容為由，拒絕接受採訪。