我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

天普市蓄意縱火奪三命 64歲華男遭控一級謀殺罪

記者張庭瑜／洛杉磯報導
傷者被警察救出火災現場。（本報資料照╱Kevin官提供）
傷者被警察救出火災現場。（本報資料照╱Kevin官提供）

洛杉磯天普市（Temple City）一處民宅27日發生縱火命案，造成三死二傷，檢方10月30日（周三）以三項一級謀殺罪、兩項謀殺未遂等重罪起訴64歲華裔男張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯），若罪名成立，最重將面臨無期徒刑且不得假釋。

被告張宣漢31日將繼續在洛杉磯市中心法院接受傳訊。檢方除對他提出三項一級謀殺罪，還加重指控多項特殊情況，包括多重謀殺、埋伏謀殺及縱火謀殺等。此外，由於火災中另有兩人受傷，他還被控兩項謀殺未遂罪。

檢方指控張宣漢故意在該住宅內縱火，火災發生於27日下午晚些時候。洛杉磯縣消防局指出，火災於下午4時50分發生在Sultana Avenue 6000街區。消防人員在半小時內撲滅大火。

洛縣警局於案發當晚8時前，將此案列為謀殺進行調查。警官雷納加（Hugo Reynaga）透露，其中一名死者的室友主動在現場與警方接觸，隨即被列為嫌疑人拘留，此人後來確認為被告張宣漢。據監獄紀錄顯示，張宣漢在28日凌晨1時被警方正式逮捕後，被關押至今。法官30日裁定張宣漢不得交保候審。

天普市發生火災的房屋。（記者邵敏／攝影）
天普市發生火災的房屋。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縱火 天普

上一則

海濱豪宅1.08億上市 若交易成功 將成聖地牙哥最貴房屋

下一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

延伸閱讀

天普華人3死2傷火災案 倖存華人衝出火海「有人想謀殺我們」

天普華人3死2傷火災案 倖存華人衝出火海「有人想謀殺我們」
天普火災3死2傷全是華人 涉案租客坦承：與室友爭執後縱火

天普火災3死2傷全是華人 涉案租客坦承：與室友爭執後縱火
「有人謀殺」火災倖存華人沖出火海 救火水管被切斷

「有人謀殺」火災倖存華人沖出火海 救火水管被切斷
天普市火災華人3死2傷 租客起爭執縱火謀殺

天普市火災華人3死2傷 租客起爭執縱火謀殺
天普市獨棟住宅火災3死2傷 1男租客疑縱火被捕

天普市獨棟住宅火災3死2傷 1男租客疑縱火被捕
2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查

2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品