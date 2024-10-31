天普市蓄意縱火奪三命 64歲華男遭控一級謀殺罪

傷者被警察救出火災現場。（本報資料照╱Kevin官提供）

洛杉磯 縣天普 市（Temple City）一處民宅27日發生縱火 命案，造成三死二傷，檢方10月30日（周三）以三項一級謀殺罪、兩項謀殺未遂等重罪起訴64歲華裔男張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯），若罪名成立，最重將面臨無期徒刑且不得假釋。

被告張宣漢31日將繼續在洛杉磯市中心法院接受傳訊。檢方除對他提出三項一級謀殺罪，還加重指控多項特殊情況，包括多重謀殺、埋伏謀殺及縱火謀殺等。此外，由於火災中另有兩人受傷，他還被控兩項謀殺未遂罪。

檢方指控張宣漢故意在該住宅內縱火，火災發生於27日下午晚些時候。洛杉磯縣消防局指出，火災於下午4時50分發生在Sultana Avenue 6000街區。消防人員在半小時內撲滅大火。

洛縣警局於案發當晚8時前，將此案列為謀殺進行調查。警官雷納加（Hugo Reynaga）透露，其中一名死者的室友主動在現場與警方接觸，隨即被列為嫌疑人拘留，此人後來確認為被告張宣漢。據監獄紀錄顯示，張宣漢在28日凌晨1時被警方正式逮捕後，被關押至今。法官30日裁定張宣漢不得交保候審。