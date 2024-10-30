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每車1.7萬 美墨邊境檢查員受賄放行

洛杉磯訊
10月25日，一名前美國海關與邊境保護局(CBP)官員因受賄獲刑23年。（示意圖，記者趙健/攝影）
10月25日，一名前美國海關與邊境保護局(CBP)官員因受賄獲刑23年。（示意圖，記者趙健/攝影）

在美墨邊境，人口販運、毒品交易等非法活動猖獗不止。10月25日，一名前美國海關與邊境保護局(CBP)官員因受賄獲刑23年。證據顯示，他在任期間允許載有無證人員或毒品的車輛穿越美墨邊境，每輛車收費1萬7000美元。

據聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，42歲的喬治（Leonard Darnell George）於2021年底被分配到聖伊西德羅入境口岸（San Ysidro Port of Entry）的一線檢查站，他在那裡結識了兩名販毒組織成員。此後，喬治執勤時允許運載毒品和非法移民的車輛通行，換取現金回報，被人販子稱為「守門員」。

在六個月內，喬治允許載有無證人員的車輛通過他執勤的車道進入美國，執法人員和檢察官在六個月期間查明了大約19個與犯罪組織有關的過境點，喬治通過謊報登記人名來掩蓋犯罪事實。

簡訊證據顯示喬治的收費標準為每輛車1萬7000美元。其中一條短信證實，喬治在2022年6月允許四輛車進入他的車道後，收到了6萬8000美元。證人表示，喬治用非法所得購買汽車、摩托車和珠寶；還會在休息日前往墨西哥蒂華納（Tijuana）的一家名為「香港紳士」（Hong Kong Gentlemen's Club）的脫衣舞俱樂部，他會站在俱樂部二樓，向舞者「撒錢」。

審判期間，多位目擊者作證指出，喬治同意在2021年底允許載有毒品的車輛通過他的車道進入美國。喬治在工作時通知毒品販運組織，自己所在的通道位置和執勤時間。2022年2月，當執法機構向一輛被喬治標記過的毒品走私車輛發出警報後，喬治又放行另一輛載有毒品的車輛緊隨其後，使得超過200磅毒品進入美國。喬治隔天發送的簡訊顯示，他因此收到約1萬3000美元。

檢察官稱，喬治與毒販的關係密切，一名毒販甚至穿上喬治的CBP制服夾克自拍；喬治還為一名販運同夥購買了一輛2020年的凱迪拉克CT5。

毒品 邊境 非法移民

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