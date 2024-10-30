政府4200萬元買斷 派洛斯福德牧場危房改綠地

派洛斯福德牧場7%的居民為華裔，但當地多處遭受持續土方流失，生活已經不再安全。（本報資料照片）

洛杉磯 縣派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）過去數月飽受山崩威脅，連瓦斯電力都不再供應，以免天災引發更大威脅。地方政府的最新措施是，以4200萬元的額度買斷當地住房，此後不再交易，並逐步將這些住宅改為生態保育地。

市府2024年10月底宣布，4200萬元的買斷計畫自即日起開放申請，網址為「www.rpvca.gov/1782/Voluntary-Property-Buyout-Program」。

派洛斯福德斯市府表示符合資格者，最終可以依受災前市價估值，獲得相當的交易價格。有意參加者也可以至上列網址查看詳細說明。

需注意的是：申請人須在11月4日（周一）下午5時30分前發電郵至「[email protected]」申請市府的地產檢視，買斷方案申請截止日為11月8日（周五）下午4時30分。

市府表示，經由買斷方案購入得土地將不再出售，並改為永久綠地，杜絕居住風險。

今年以來，派洛斯福德斯持續遭受土方滑動，不僅道路受損，連房屋、基建都受威脅。夏季後，當地的瓦斯與電力供應中斷，影響至少200戶，州府9月宣布當地進入緊急狀態 。

雖然電力自10月26日恢復，但市府仍稱土方位移繼續惡化，恢復天然瓦斯供應非常危險。市府最後與聯邦緊急事務管理署（FEMA）、加州 州長緊急服務辦公室（Cal OES）達成共識，啟動自願出售計畫，協助坍方地區居民移居安全地方。