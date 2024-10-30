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洛縣最大選票處理中心扛重責 800人開始處理早投選票

記者楊青／工業市報導
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，將近800人在現場負責選票清點和核查。（記者楊青/攝影）
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，將近800人在現場負責選票清點和核查。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣選務局與警察局29日聯合展示2024年選舉洛縣最大的計票中心作業流程，將竭盡全力確保本次大選投票和計票安全，讓選民放心。縣選務局並表示，11月5日大選日當天，工業市計票中心將開放給民眾監察。

洛縣選務局局長Dean C. Logan和洛縣警察局長盧納（Robert G. Luna）當天前往工業市選票處理中心共同介紹本次大選投票及計票保安部署。這也是多年來洛縣首次大規模加強選票安全防衛。兩位局長均表示，所有舉措都是為了讓選民安心投票，增加選民對選舉信任度，洛縣將全力以赴，確保選舉不會出現類似華盛頓州和俄勒岡州選票箱被燒事件。

Logan表示，從本周開始，洛縣648個投票站已全部啟動，方便選民提早投票。他說，選民有三種方式投票，包括郵寄投票；通過投票箱和投票站投票；第三種就是11日5日選舉日當天到投票站投票。統計到本周一，洛縣選務局已收到大約90萬張郵寄選票和投票箱選票；另有大約4萬8500位選民在上周末前往投票中心提早投票。他表示，洛縣設立在各地共有79個選票處理中心，分區處理選民選票，其中工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近800人在現場負責選票清點和核查。

根據洛縣2021年統計，洛杉磯縣的合格選民為614萬5200餘人，但登記選民為579萬3900餘人。Logan表示，離大選日最後一周，但從目前收到的選票數量看，本次大選提早投票的選民比往年多。

記者29日在工業市的選票處理中心看到，中心分為兩大區塊，一個是外圍點票區，負責選票的初期處理；另一個為保密區，有玻璃隔開，該區負責將開票數據輸入電腦系統。當天已有數百工作人員在外圍點票區工作，將一箱箱選票打開，檢查選票簽名；有簽名的選票放一邊，沒有簽名的放另外一邊；還有工作人員負責處理沒有簽名的廢票，以及抽查選票上的簽名是否與當事人檔案相符。Logan表示，目前只是處理審核選票簽名，並不會馬上計算選票。

Logan表示，11月5號晚上8點是本次大選投票最後截期。按常規，當天晚上會有大致的選舉結果，但更準確的選票結果大約兩周後公佈，洛杉磯縣選票確認日期為12月3日。

洛杉磯縣警察局的K-9小組分駐各地選票處理中心，防範選舉意外。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣警察局的K-9小組分駐各地選票處理中心，防範選舉意外。（記者楊青/攝影）
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近...
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近800人在現場負責選票清點和核查。（記者楊青/攝影）
洛縣選務局局長Dean C. Logan（左一）和洛縣警察局長Robert G....
洛縣選務局局長Dean C. Logan（左一）和洛縣警察局長Robert G. Luna（左二）29日前往位於工業市的選票處理中心，介紹本次大選投票及計票保安部署。（記者楊青/攝影）
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近...
工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近800人在現場負責選票清點和核查。（記者楊青/攝影）
選票處理中心工作人員檢查每張選票簽名，確保選票合格。（記者楊青/攝影）
選票處理中心工作人員檢查每張選票簽名，確保選票合格。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣大批提早投出的選票已陸續進入選票處理中心。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣大批提早投出的選票已陸續進入選票處理中心。（記者楊青/攝影）

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