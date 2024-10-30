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G提案增縣委席次 有益亞裔 11月5日公投

記者沈瑋／洛杉磯報導
前加州眾議員伍國慶（左）和政治學教授沙瓦尼博士發聲支持G提案（視頻截圖）
前加州眾議員伍國慶（左）和政治學教授沙瓦尼博士發聲支持G提案（視頻截圖）

洛杉磯縣政府改革提案Measure G（以下簡稱G提案）將於11月5日公投，此前聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、州眾議員方樹強、蒙特利公園市長黃泰平等多位亞裔民選官員及亞太裔社團站台力挺，亞美政聯（CAUSE）亦邀請社區領袖錄製視頻宣導G提案對聖蓋博谷亞太裔社區的重要性。

影音：胡澤群；後製：記者沈瑋

如果G提案獲得通過，洛杉磯縣將從現行的五個選區增至九個選區，這意味著聖蓋博谷有望成立獨立選區，進一步提升亞太裔在縣政府層級的話語權。前加州眾議員伍國慶表示，投票支持G提案是一個千載難逢的機會，讓亞太裔在縣政委員會上擁有公平代表權，確保能有熟悉醫療、治安、無家可歸者安置和縣服務如何影響亞太裔社區的民意代表，為聖蓋博谷地區的居民帶來切實的改變。聖蓋博谷是亞太裔人口最集中的地區之一，並且從首個華裔過半數城市蒙特利公園市開始，選出了一大批亞太裔民選官員。在未來選舉中，聖蓋博谷的選民或有機會選出首位亞裔縣政委員。他強調，「G提案關乎我們的民主。」

政治學教授沙瓦尼博士（Dr. Sara Sadhwani）解釋道，洛杉磯縣是全美人口最多的縣，擁有近千萬居民及約430億美元的預算。G提案是一個改革縣政委員會的契機，將設立由民選產生的執行長一職，確立行政部門以制衡立法部門，並將縣政委員席位從五席增加至九席，從而為亞裔美國人提供更多的代表機會。她也指出，該提案還將設立道德委員會和憲章改革委員會，監督改革的實施，確保其按計畫運行。

亞美政聯主席胡澤群（Charlie Woo）也呼籲亞裔社區積極參與投票，抓住這一歷史性機會，共同為亞裔美國人爭取應有的代表權。

亞裔 聖蓋博 蒙特利公園市

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