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北美華人會計師協會32年周年慶 拜登送祝福

記者劉子為／工業市報導
聯邦眾議員趙美心（左四）為協會頒發認證證書。（記者劉子為/攝影）
聯邦眾議員趙美心（左四）為協會頒發認證證書。（記者劉子為/攝影）

北美華人會計師協會27日在工業市（City of Industry）太平洋棕櫚度假酒店（Pacific Palms Resort）舉辦32周年慶。各級民選官員、專業人士及商業菁英齊聚，總統拜登也送來祝福信。

會長張青在致詞中回顧協會32年成就，特別強調協會在疫情期間積極提供社區服務，包括線上會計師交流和多場公益講座。他提到，協會促進美國與亞太地區的專業合作，成為全美最具影響力的專業團體之一。張青感謝會員的支持，並寄望下屆會長汪光中能帶領協會再創佳績。

張青表示，從2021年起，每月舉辦全美會計師線上交流活動，促進華人會計師在全美範圍的聯繫和成長。去年10月，還在拉斯維加斯舉辦亞太華人會計師合作論壇，吸引來自台灣、大陸、香港、澳門及加拿大的專業人士與會，共同探討合作機遇。 

即將於明年1月1日接任會長的汪光中強調，未來會和新團隊繼續努力，拓展多元化會務，提供正能量。

總統拜登及國稅局局長沃菲爾（Danny Werfel）分別發來賀信與視頻，祝賀協會32周年慶圓滿成功。拜登在賀信中表示，北美華人會計師協會的活動展示美國多元文化與專業精神。不僅促進財經領域的專業發展，更為社區成員提供必要支持和教育。沃菲爾則感謝協會在促進納稅人教育及推廣財稅知識方面的貢獻，「協會是國稅局的重要合作夥伴，在改善稅務系統及提升納稅人互動方面發揮關鍵作用」。

聯邦眾議員趙美心到場盛讚北美華人會計師協會對華人社區的長期貢獻，並感謝協會提供的專業支持。她回顧了與協會的合作歷程，從她擔任加州平等化委員會稅務官員起，就一直與協會保持密切合作。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在發言中肯定協會促進台美兩地企業交流的努力，他說，「協會的工作對華人企業來美發展至關重要，我們誠摯歡迎協會每年率團訪問台灣，深化雙方的合作」。

加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲等民選官員，也紛紛到場致詞或發來視頻祝賀，並向協會頒發認證證書，表彰其對社區的傑出貢獻。

在盛大的晚宴上，協會不僅回顧過去一年的歷程，還表彰多位榮譽會員與紀念張德芝和施啟祥。現場節目豐富多彩，美味佳餚與精彩表演相輔相成，抽獎環節更是將氣氛推向高潮，慶典在歡樂與感恩的氛圍中圓滿結束。

與會者紛紛表示，期待協會在下任會長汪光中、理事長張青、監事長李崇正帶領下繼續為華人社區和財經專業領域創造更多輝煌。

總統拜登發來中英文賀信。（記者劉子為/攝影）
總統拜登發來中英文賀信。（記者劉子為/攝影）
經文處處長紀欽耀到場祝賀北美華人會計師協會的32週年慶典，左起：汪光中、李崇正、...
經文處處長紀欽耀到場祝賀北美華人會計師協會的32週年慶典，左起：汪光中、李崇正、紀欽耀、張青。（記者劉子為/攝影）

華人 加州 拜登

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