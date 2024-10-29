澳門總商會獎學金 6優秀華人學生獲獎金及獎狀

美國澳門總商會及澳門總商會獎學基金會頒發獎學金給優秀高中畢業生。（記者楊青╱攝影）

美國澳門 總商會及澳門總商會獎學基金會26日舉辦，2024優秀高中畢業生獎學金頒獎及年度慈善籌款晚會，六位優秀華人 學生獲得獎金及獎狀。南加 各地近200位人士參加晚會並慷慨解囊，為新一年慈善助學籌款。

今年獲得獎學金的優秀學子，分別是核桃高中畢業進入洛杉磯加大的鄧仲然、鑽石吧高中畢業進入耶魯大學的Justin Kung、亞凱迪亞高中畢業進入柏克萊加大的Sharon Nie、加博利諾高中畢業進入聖塔芭芭拉加大的Katie Lo、加博利諾高中畢業進入爾灣加大的Xiao Bing Zhou、Hilldale高中畢業進入馬賽加大的Chloe Huang。他們分別獲得3000、1000和500美元不等的獎學金。由於多數大學已經開學，部分學生當晚無法前往現場，由他們的家長代為領獎。

最近四年，已有近40位優秀學子獲得澳門商會獎學金。美國澳門總商會會長陳康寧醫師、澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市市長黃維剛等向獲獎學生頒獎。黃維剛表示，南加澳門同胞人數雖然不多，目前會員100多位，但非常團結。重視教育是澳門華人傳統，大家願意出錢出力，籌集獎學基金，扶助優秀學生和需要幫助的清寒學生。他還指出，澳門總商會的獎學金不限於澳門弟子，只要孩子優秀，達到申請條件，都歡迎申請。