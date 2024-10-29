恐遭李斯特菌汙染 好市多召回冷凍華夫餅和肉類產品

曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多 （Costco ）出售的冷凍華夫餅和肉類產品正在被召回，它們可能受到李斯特菌（Listeria monocytogenes ）污染。

據Fox Business報導，TreeHouse Foods於22日宣布擴大自願召回範圍，這些產品均「在同一家工廠生產且仍在保質期內」，可能被李斯特菌污染。其中一款被召回的產品為Krusteaz Belgian Waffles 24ct，曾於2023年10月13日至2024年10月21日期間在Costco銷售。目前，Costco已在其官方網站上列出該產品的名稱、批次和貨號等信息 。

TreeHouse Foods在聲明中指出，他們的召回通知，影響「透過大多數零售商 店銷售」的產品，所涉及商家包括但不限於Target、Walmart、Albertson's、Aldi、Dollar General、Foodhold、HEB、Kroger、Publix。

TreeHouse Foods在聲明中稱，單核細胞增多性李斯特菌是一種有機體，可對幼兒、體弱者或老年人以及其他免疫系統較弱的人造成嚴重，甚至致命的感染。身體健康的人可能只會出現短期症狀，如高燒、劇烈頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉。李斯特菌感染可導致孕婦流產和死產。

TreeHouse Foods表示，召回的產品「分布在美國和加拿大的所有州和省，並以各種形式包裝」，並指出消費者和零售商可以透過紙箱、批次背面的通用產品代碼 (UPC)和最佳使用日期識別受影響的產品。

TreeHouse Foods表示，「尚未確認與召回產品有關的疾病報告」，消費者在冰箱中發現召回產品時，應將其丟棄或退回購買地點。

此外，Costco還宣布召回一款名為Nutristore Freeze Dried Deluxe Meat Variety的凍乾罐頭，數量為12罐，召回理由是「一家供應商提供的雞肉可能受到李斯特菌污染」。Costco提醒消費者不要繼續食用剩餘的雞肉罐頭，而是退回以獲得全額退款。

Costco通常會聯絡購買了召回產品的顧客，並在其官網上列出所有被召回產品的名稱和具體批次。

約翰霍普金斯大學醫學院教授Marty Makary表示，儘管廠家存在明顯的違規行為，但食品感染仍難以避免，因為這些細菌存在於土壤中，動物在土壤中活動時，就可能會沾染上這些細菌。這些污染物不僅可能存在於食物表面，還會附著在切割機和其他金屬設備上，從而導致食物受到污染。他提到，每年約有1600例李斯特菌感染，其中一些是無症狀或不嚴重的，但也有部分病例是嚴重的。