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陳立德爭取連任衝刺 與對手政見涇渭分明

記者楊青/布雷亞報導
加州59區共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）。（檔案照）
加州59區共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）。（檔案照）

加州59區眾議員選戰進入最後十天衝刺，尋求連任的共和黨華裔現任陳立德（Phillip Chen）信心滿滿，不過他表示，就像以往任何一場選戰，他都不會掉以輕心，並期望再次得到選民投票支持。

為自己選戰奔忙的同時，陳立德近期也全力幫助加州共和黨候選人拉票，期望共和黨候選人在本次大選中，無論在國會還是州議會，均有良好表現。包括選戰之夜，他也將會在加州共和黨人在各地集會上走透透。

陳立德表示，雖然他所在59選區近年人口結構發生相當大的變化，民主黨選民大量增加，但選區依然維持較為堅固的紅區基本盤，期望本次選舉在選票上繼續體現。不過他表示，數月來，深入社區拜票，發送文選，與選民見面參加集會表達自己的政治理念等各種活動，從來沒停過。

陳立德此次面對的挑戰者是塔斯汀民主黨人Dave Obrand，對手首次參加公職競選，目前為橙縣政府法律顧問。不少選民認為，陳立德和Obrand在經濟、稅收等方面截然不同的政見，才是選票的天平。例如，陳立德反對加州要在2026年將全州的最低工資從每小時16美元提高到18美元的提案，他認為工人的薪資水平應該由自由市場決定，而不應該是政府行為；Obrand則認為，政府應該採取更多措施，確保加州工人能夠「有尊嚴地生活」。

對於加州如何防止未來巨額預算赤字，兩人的看法也涇渭分明。加州2024年面臨450億元的預算赤字，Obrand認為加州應該加大對加州最富有的個人和公司的徵稅力度，應該對富人和富有企業加徵「公平稅」。陳立德則認為，加州應優先考慮問責制、削減浪費性支出並專注於核心計劃，穩定預算並防止未來出現短缺，同時為所有加州人保留基本服務，他認為加州必須量入為出，才是長遠之計。

加州59區包括聖伯納汀諾縣和橙縣的一部分。根據加州最新數據，共和黨佔該選區所有登記選民的39.8%，民主黨佔32.7%，無黨派選民佔21.5%。

加州59區民主黨眾議員候選人Dave Obrand。（檔案照）
加州59區民主黨眾議員候選人Dave Obrand。（檔案照）

加州 陳立德 共和黨

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