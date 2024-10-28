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作家周平之告別式 文壇好友追悼哀思

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為追思告別儀式現場。（記者啟鉻／攝影）
圖為追思告別儀式現場。（記者啟鉻／攝影）

美國著名華文作家周平之（筆名：周愚）近日過世，享耆壽90。追思告別儀式27日午後在玫瑰崗紀念公園華園生命會館（Hua Yuan Hall of Grace）舉行。親屬、生前友好及華文作家團體、部分社團代表等到場追思致詞。儀式現場布滿花圈和花籃，輓聯上寄托著對這位華文作家的緬懷和哀思。

洛僑中心主任陳敏永參加告別儀式並致辭，他說，以不捨的心情參加追思告別儀式，與大家一起恭送周先生人生的最後一程。周先生有著輝煌的一生。早年他投筆從戎擔任戰鬥機飛行官，也曾擔任國防部要職，在軍旅期間榮獲很多獎項和獎章。他竭心盡力維護著台海安全，使得中華民國台灣得以在和平穩定的情況下，發展經濟，才有今天自由民主的成就。周先生在15歲時就發表文學作品，展露在文藝方面的才華，創造多部作品，也榮獲很多獎項。

追思告別儀式上，周平之友人、作家協會、部分社團代表紛紛發表追思致辭，回顧他的文學生涯以及對華人社會的影響。北美華文作家總會會長游蓬丹表示，兩周前與周愚通電話，他還有外出旅行的計畫。12月時，還要推出兩本新書，要舉辦盛大發表會。大家在期待著。可是此時此刻大家心裡非常難過。

南加州中國大專院校聯合校友會會長吳典龍、洛杉磯華文作家協會監事段金平、洛杉磯空軍大鵬聯誼會理事長王崝華及摯友羅興華等紛紛致辭表達追思緬懷之情。

周平之退役後移民美國40餘年，積極參與南加華人社團活動，曾擔任洛杉磯作協會長、洛杉磯榮光會會長及空軍大鵬聯誼會會長等職，他在美國、加拿大、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸發表作品300餘萬字，出書22部。曾獲洛杉磯地區傑出華人成就獎、聯合報徵文報導文學首獎、中國文藝協會「五四」文學獎、中華民國建國百年徵文比賽第一名、北京中國文學雜誌小說一等獎。

洛杉磯 華人 中華民國

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