南加華人社區推動「華裔日」立法 明年初提案

南加華人社區日前在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）

由加州 59區共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）與四位華人 聯合發起的「華裔 日（Chinese American Day）」，經過五年的民間推動，預期將在2025年初由陳立德在加州議會正式提案。如果通過，「華裔日」將是加州第一個以族裔命名的公眾節日，政府部門和公立大學都可放假一天。

南加華人社區日前在爾灣舉辦大型慶會，發起人之一Johnney Zhang表示，五年前開始推動這項立法，不僅是為了紀念華人過去對加州的貢獻，更是為了激勵未來的華裔世代。透過立法，確保華裔的聲音在美國社會更能聽見與尊重。

陳立德呼籲大家齊心協力，助推「華裔日」進入立法程序。他表示，2019年他和四位華人朋友聚會，大家都認為華人對加州貢獻巨大，無論是當年的挖金礦和修鐵路，還是當代的各行各業專業領域，華人都表現優異；與此同時，華人政治地位還有很大發展空間，所以都希望通過設立「華裔日」，引發加州對華人貢獻的認識和尊重。

陳立德表示，他將在2025年1月正式向加州議會提出，期望「華裔日」通過立法後，連帶推動在加州的公立學校更多介紹華人歷史和貢獻。未來，更希望華裔日成為聯邦層面的公眾紀念假日。

他解釋，目前的「華裔日」設為10月23號，這也是當年五人商量此一議題的日子。未來在立法過程中可能會參考其他議員和州長的建議，再做調整。

陳立德表示，按照立法程序，「華裔日」提案需經過眾議會地方政府委員會、預算委員會等討論通過，然後呈交眾議會80名眾議員討論。如果41人同意，提案將進入參議會。若獲得40名參議員中21人贊成，即可提交州長簽字。他呼籲華人同胞在此過程中打電話動員當地的參眾議員支持。