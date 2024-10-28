我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

南加華人社區推動「華裔日」立法 明年初提案

記者楊青/洛杉磯報導
南加華人社區日前在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區日前在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）

加州59區共和黨眾議員陳立德（Phillip Chen）與四位華人聯合發起的「華裔日（Chinese American Day）」，經過五年的民間推動，預期將在2025年初由陳立德在加州議會正式提案。如果通過，「華裔日」將是加州第一個以族裔命名的公眾節日，政府部門和公立大學都可放假一天。

南加華人社區日前在爾灣舉辦大型慶會，發起人之一Johnney Zhang表示，五年前開始推動這項立法，不僅是為了紀念華人過去對加州的貢獻，更是為了激勵未來的華裔世代。透過立法，確保華裔的聲音在美國社會更能聽見與尊重。

陳立德呼籲大家齊心協力，助推「華裔日」進入立法程序。他表示，2019年他和四位華人朋友聚會，大家都認為華人對加州貢獻巨大，無論是當年的挖金礦和修鐵路，還是當代的各行各業專業領域，華人都表現優異；與此同時，華人政治地位還有很大發展空間，所以都希望通過設立「華裔日」，引發加州對華人貢獻的認識和尊重。

陳立德表示，他將在2025年1月正式向加州議會提出，期望「華裔日」通過立法後，連帶推動在加州的公立學校更多介紹華人歷史和貢獻。未來，更希望華裔日成為聯邦層面的公眾紀念假日。

他解釋，目前的「華裔日」設為10月23號，這也是當年五人商量此一議題的日子。未來在立法過程中可能會參考其他議員和州長的建議，再做調整。

陳立德表示，按照立法程序，「華裔日」提案需經過眾議會地方政府委員會、預算委員會等討論通過，然後呈交眾議會80名眾議員討論。如果41人同意，提案將進入參議會。若獲得40名參議員中21人贊成，即可提交州長簽字。他呼籲華人同胞在此過程中打電話動員當地的參眾議員支持。

他表示，目前加州有拉丁裔和非裔的紀念節日，允許高中和大學生請假。

南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為加州「華裔日」立法推波助瀾。加州59區共...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為加州「華裔日」立法推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人合影。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為加州「華裔日」立法推波助瀾。加州59區共...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為加州「華裔日」立法推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。...
南加華人社區23日在爾灣舉辦大型慶會，為推動加州「華裔日」立法臨門一脚推波助瀾。加州59區共和黨眾議員陳立德（左）和提案聯合發起人在一起。（陳立德辦公室提供）

華人 華裔 加州

上一則

私密景點／丹麥村自然藝術博物館 木頭巨人進駐

下一則

租屋女皮膚癢又痛 元凶是空調散播霉菌

延伸閱讀

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定
舊金山地方選舉 有15個職位、事項需要投票

舊金山地方選舉 有15個職位、事項需要投票
封面故事／房子鬧鬼嗎？買方問 就得答

封面故事／房子鬧鬼嗎？買方問 就得答
2成加州人 逾半收入用於住房 遠高於全美平均15%

2成加州人 逾半收入用於住房 遠高於全美平均15%
艙等被降致愛犬過世 加州男怒告阿拉斯加航空

艙等被降致愛犬過世 加州男怒告阿拉斯加航空
增收空置稅？南太浩湖11月投票 若通過首年須繳3000元

增收空置稅？南太浩湖11月投票 若通過首年須繳3000元

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪