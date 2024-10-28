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劉令淳獲22組織背書 望成爾灣首位華裔女議員

記者蕭迪玉/爾灣報導
原任教爾灣加大法學院的國會議員波特（右），以自身參選的經歷為劉令淳打氣。（記者蕭迪玉/攝影）
原任教爾灣加大法學院的國會議員波特（右），以自身參選的經歷為劉令淳打氣。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣市市議會今年首度分區改選市議員，出馬參選市長及市議員的華裔共有六位，其中唯一的女性候選人劉令淳(Melinda Liu)在社區深耕多年，已獲橙縣專業消防隊員協會等22個組織及國會議員劉雲平等26位民意代表背書支持，極有希望成為爾灣首位華裔女議員。

出生在台北的劉令淳，16歲隨家人移居洛杉磯。身為第一代移民，劉令淳經常協助父母處理英文信件，陪父母看醫生，特別了解新移民所面臨的生活挑戰。她自柏克萊加大畢業後，又進入西南法學院深造取得法學博士，是一位專精離婚調解及遺產規畫的執業律師。

20多年前開始投入社區義工的劉令淳說，當時大公園仍是海軍陸戰隊基地，她的小孩就讀的蒙特梭立學校，受到軍事基地關閉波及而被迫在學期中停課，令工薪家庭束手無策。她組織家長們向市議會爭取延長學校的租約，成功讓上百個家庭獲得緩衝時間，安排年幼子女後續的就學選擇。這個經歷讓她體會到市民組織起來，主動爭取自身權益的力量。

爾灣市第一選區現有大約5萬民居民，其中有3萬5000位選民，約1萬4000多戶。迄今劉令淳已走訪選區內大多數的住戶，實地了解他們對市政的看法。劉令淳認為，選民最關心的是社區安全、可負擔住房及交通，特別是為年長居民、青少年提供大眾捷運系統，並根據爾灣市整體發展計畫增建可負擔住宅，使更多年輕人實現在爾灣購屋的夢想。

第一次參選市議員，劉令淳卻在投票前夕成為黑函攻擊的對象，令她十分意外。與劉令淳同樣身為單親媽媽的國會議員波特（Katie Porter），特別利用周末到競選總部為劉令淳打氣，分享作為女性候選人的親身經歷，並鼓勵她繼續以爭取移民權益作為參選的主要訴求。

爾灣 移民 華裔

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