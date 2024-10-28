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你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

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你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

編譯胡立宗╱綜合報導
聖塔芭芭拉縣的Isla Vista被評選為全美生活費最高的小鎮。圖為Isla Vista一景，示意圖。(取材自unsplash.com/@pipikai)
聖塔芭芭拉縣的Isla Vista被評選為全美生活費最高的小鎮。圖為Isla Vista一景，示意圖。(取材自unsplash.com/@pipikai)

理財網站WalletHub近期公布全美1300個小城的宜居度數據，加州13地獲選為最住不起的地方，生活費用最低的是河濱縣的博蒙市（Beaumont）排名僅302。

WalletHub對小城的定義是人口1萬至2萬5000人，評等依照經濟、健康、教育、治安與宜居度，對象包括加州的213個小城。

宜居度來說，衡量標準為居民收入、生活開銷，與財務壓力。南加新聞集團的專欄指出，以高消費著稱的加州，很難在這些項目上占到便宜。

結果顯示，聖塔芭芭拉縣的Isla Vista不只是加州生活費最高的地方，也是全美第一。

其後都在洛杉磯縣，西好萊塢第二，貝爾花園市（Bell Gardens）第三，杭廷頓公園市（Huntington Park）第六，比佛利山第七，聖塔蒙尼卡第八，梅伍特市（Maywood）第十。

中加海邊的聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）第12，聖地牙哥縣National City第13，聖塔巴巴拉市第17，聖縣Imperial Beach第19， 洛縣霍桑市（Hawthorne）第20。

加州生活開銷最合理的是博蒙市，宜居度僅全美第302名。

整體而言，WalletHub對加州213個小城宜居度的評分，較其他各地平均低了15%，主因是財務壓力，比外州小城大了76%。

不過當地經濟，加州小城高於其他地方18%，健康、教育高於全美平均12%。然而，治安評分低於其他地方3%。因此，如果負擔得起，加州住起來還不算差。

加州 比佛利山 洛縣

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