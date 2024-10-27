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2成加州人 逾半收入用於住房 遠高於全美平均15%

編譯陳盈霖／綜合報導
加州擁有最多將半數或以上收入用於住房的家庭。（取自FOX電視台畫面）
加州擁有最多將半數或以上收入用於住房的家庭。（取自FOX電視台畫面）

橙縣紀事報報導，加州擁有全美最大住房市場，因此也不令人意外地擁有最多將收入一半或以上花在住房的家庭，270萬戶，占全美1930萬的14%。其次是德州（Texas）170萬，佛羅里達州（Florida）160萬，紐約州（New York）150萬，賓州（Pennsylvania）68萬7900戶。

令人擔憂的是，加州270萬的數字，占全州人口的20%，遠高於全國平均15%。其次是紐約州與夏威夷州（Hawaii），19%的家庭將一半以上收入用於住房，佛羅里達與內華達（Nevada）州為18%，德州15%排名第14。

北達科他州（North Dakota）和西維吉尼亞（West Virginia）為9%，是全美最難找到嚴重住房緊張的家庭，其次為南達科他（South Dakota）10%，愛荷華（Iowa）和密蘇里（Missouri）11%。

這項指標顯示有更多證據表明，租屋者家庭財務狀況比屋主糟得多。加州向房東支付50%或以上收入的租客人數最多，163萬人占全美總數15%，其次是德州99萬3500人、紐約州93萬4800人、佛羅里達州84萬3500人，賓州37萬3100人。

然也許令人驚訝的是，加州支付半數或以上租金的租戶比僅排名全美第4，為28%，全國平均為26%。排名第1是佛羅里達州31%，其次是路易斯安那（Louisiana）30%，內華達州29%，德州排名第17為25%。若從末位算起，首位為北達科他州的16%，其次是懷俄明（Wyoming）、南達科他和堪薩斯（Kansas）的19%。

若以擁屋者來說，加州再次排名第1，110萬名屋主面臨住房成本占總收入一半或以上的負擔，占全美840萬的13%。第2是佛羅里達州76萬名屋主、德州68萬5700名、紐約州53萬7500名、伊利諾州（Illinois）32萬4300名。

此外，加州與夏威夷州在這種財務壓力下的屋主比率最高，達14%，全國平均為10%。其次是紐約州與佛羅里達州13%、新澤西（New Jersey）州12%。德州10%排名第15。從末位算起的第1名為北達科他州的5%、西維吉尼亞州6%。

加州 德州 紐約州

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