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紅藍卡好用 白卡可補不足

記者沈瑋╱艾爾蒙地市報導
Amanda Yang（左一）抽出幸運觀眾，獎品為多功能電子鍋（記者沈瑋╱攝影）
Amanda Yang（左一）抽出幸運觀眾，獎品為多功能電子鍋（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯世界日報主辦的「2024銀髮樂齡生活展」於26日周六在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，來自基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）客戶服務處主任Amanda Yang解釋了紅藍卡（Medicare）和白卡（Medi-Cal）之間的差異及擴展資訊，並提供了選擇適合個人需求的健保計畫的建議。

首先，Amanda表示，聯邦政府紅藍卡面向年滿65歲的美國公民或擁有綠卡並工作滿十年的居民，具備40個工作點（每工作一季度一點）。如果申請者患有晚期腎病等特定疾病，可能提前獲得紅藍卡。紅藍卡一般支付80%的醫療費用，其餘20%須自行承擔。其覆蓋範圍較廣，可在全美使用，在緊急狀況下，人在國外也可能適用。

相較之下，加州政府提供的白卡（Medi-Cal）針對於低收入居民，甚至對無移民身分者也開放申請。自2024年1月起，白卡取消了對申請人資產的審查，不再考慮存款、房產或車輛等資產，僅以收入為準。申請者的個人年收入需低於2萬783美元，夫妻合計年收入為2萬8207美元。白卡僅在加州內有效，但可以覆蓋紅藍卡未涵蓋的20%自付額。

Amanda還強調紅藍卡與白卡的審查機制差異。紅藍卡一經核准，終生有效，無須每年重新申報收入；而白卡則每年都會審查申請者的收入變動。她強調，加州的白卡申請相對其他州更為便捷，提醒有需求的民眾不妨考慮申請。

最後，Amanda提醒大家在選擇保險計畫時應注重實際需求。她建議，若健康狀況穩定且不需頻繁就醫，可選擇HMO類計畫，將紅藍卡A、B兩部分（住院和門診）以及D部分（處方藥）整合為一，享受更全面的福利，如牙科護理、處方藥費用減免等。

如有任何問題，可聯絡角聲健保部門專線626-565-7614。此外，角聲醫療中心愛滿地診所（3401 Aerojet Ave, El Monte, CA 91731）將於11月16日周六早上10時至中午12時免費提供流感疫苗和新版新冠疫苗接種，惠及無健保人士。

講者Amanda Yang（記者沈瑋╱攝影）
講者Amanda Yang（記者沈瑋╱攝影）
Amanda Yang（右一）的講座吸引了不少長者（記者沈瑋╱攝影）
Amanda Yang（右一）的講座吸引了不少長者（記者沈瑋╱攝影）
聯邦紅藍卡詳解（記者沈瑋╱攝影）
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健保計畫選項多，應注重實際需求（記者沈瑋╱攝影）
健保計畫選項多，應注重實際需求（記者沈瑋╱攝影）
一張表看懂紅藍卡與白卡區別（記者沈瑋╱攝影）
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提醒民眾健保計畫申請開放期（記者沈瑋╱攝影）
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紅藍卡 白卡 流感疫苗

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