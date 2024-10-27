奇諾市四層公寓建案 遭部分居民抵制

奇諾市計畫在市區主要街路交匯處開發四層公寓，周邊居民反彈。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸奇諾市（Chino）部分居民對該市近日推出一項四層公寓建案表達反對意見，表示一旦項目實施，恐對城市帶來諸多不利影響。奇諾谷公益組織「讓社區更好基金會」（Better Community Foundation）代表趙桂楓（Freya Zhao）認為，奇諾市就處在郊區，擁有郊區城市環境和景觀，若再增加高密度公寓，恐怕對社區治安不利，而且由於車輛增多，造成居民出行交通更加不便。

建案開發商在近日舉行的社區公聽會議上，提出在奇諾的Euclid大道和Schaefer街交會處開發四層住宅項目，在場很多居民表示不滿和疑問，現場提問喊叫聲此起彼伏，有居民表示現場很混亂。

開發商表示要在一個10畝的空地上建造四層、共273個單位的公寓樓，以及五層可容納500輛車的停車場，還有一個14萬3000平方呎的自助倉儲設施，此外還有1萬8600平方呎的零售空間和128個停車位。

奇諾居民Zachary Cenit表示，「要在這個已有24年歷史的雙層住宅社區引入一個50呎高的建築。請問，這是州政府的要求，還是你們自己的設計？」也有居民認為，如果這裡出現如此高的建築物，那麼平時居民可以看到聖蓋博 山脈景觀就要被遮擋，恐會影響他們住宅的房價。

項目用地律師沙德洛表示，該開發項目位於奇諾市經選民批准的混合使用覆蓋區內，以滿足州政府強制要求的住房數量，並且必須在該地塊上至少建設273個單位。沙德洛表示，其中將有5%至8%的單位屬於可負擔住房。

華人 社區公益組織代表趙桂楓表示，奇諾是郊區城市環境，如果建設四層高的公寓，就會增加更多人口，恐對社區安全不利，也會影響交通。聽說公寓項目中有可負擔住宅，提供有住房需求人士需要。但州府為這些項目花巨額資金，實際是浪費納稅人的錢。她並表示，州府提倡建設住宅，可無家可歸者卻越來越多，到底是什麼原因呢？

另外開發商也透露，在該建案北側有三畝土地空置，由另一家開發公司擁有，計畫建造三層公寓。據悉，目前建案尚未最終通過，本報將繼續關注建案進展及居民反應。