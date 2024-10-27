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洛縣122投票中心26日起開放投票 「禁止詢問選民投票資格」

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣選務局25日表示，遍布整個洛縣的122個投票中心（Vote Centers）將從26日本周六啟動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時，選民可以選擇使用投票中心的投票機投票，也可以將選票投入投票中心門前的投票箱中，形同郵寄選票。

洛杉磯縣選務局25日公布的選舉投票注意事項中，明確《加州選舉法》「禁止詢問選民的投票資格」。

洛縣選務局25日同時公布了所有投票中心的完整清單和地圖，民眾可上網查詢離自己最近的投票中心：LOCATOR.LAVOTE.GO。

洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。圖爲各地...
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。圖爲各地投票中心數量和位置示意圖。（洛縣選務局提供）

洛縣選務局媒體負責人Mike Sanchez表示，洛縣選民近日還會收到一張明信片，上面列出最後11天距離其住所最近的投票中心地址，方便民眾提早投票。

洛縣選務局長Dean C. Logan表示，本次選舉投票範圍廣泛，除總統和副總統外，還有聯邦、加州和地方的民選職位和提案，他呼籲選民仔細審查和填寫選票，鼓勵提早投票。他表示，錯過選民登記截止日期（10月21日）的合格選民，他們目前將不會收到郵寄選票，但仍然可以投票，辦法是從10月26日星期六開始，前往洛縣任何投票中心，填寫選民登記表成為合法選民，仍可在本次選舉中投票。他表示，投票中心有18種不同語言的翻譯版本供選民登記使用，英語以外語言選民也可致電800-815-2666（選3）獲得遲到的選民登記資訊。

洛縣選務局也再次重申，根據《加州選舉法》，相關違法行為將導致違者可導致罰款和/或入獄。包括：在排隊投票人附近或投票站、路邊投票或投票箱入口100英尺範圍內，禁止要求任何投票支持或反對任何候選人或提案；禁止向別人顯示候選人姓名圖像或標誌；禁止在任何選票箱的通道或附近徘徊和長時間停留。

禁止在任何投票點、投票中心或投票箱附近提供支持或反對任何候選人或提案的任何資料或音像；禁止在投票場所散發任何公投、罷免或候選人提名的請願書；禁止散布、展示或穿著任何包含候選人姓名、圖像、標誌和/或支持或反對任何候選人或提案服裝（帽子、襯衫、標誌、鈕扣、貼紙）。

投票 洛縣 選民登記

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