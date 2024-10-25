失樂透綠卡資格 港人轉申請NIW國家利益豁免

2024樂透綠卡抽籤開放申請，但香港出生者因被視為中國大陸一部分而失去資格，促使港人轉向其他移民途徑如國家利益豁免(NIW)。示意圖。(取自freepik圖庫)

2024年度美國多元化簽證抽籤計畫（Diversity Visa Lottery，俗稱樂透綠卡 ）已於10月5日開放，申請期限至11月8日（周二）結束。然而，對於香港 出生的申請者來說，這項計畫已無法再參與。自2020年起，香港被視為中國內陸的一部分後，香港出生的申請者也不再具備資格參加。

移民 律師許俊良表示，隨著綠卡抽籤資格的變更，香港居民對美國移民的諮詢量明顯減少。這可能與綠卡抽籤的申請過程相對簡單有關，大多數申請者能自行完成申請，僅在中籤後才會尋求專業協助。然而，隨著此途徑的關閉，港人逐漸轉向其他移民途徑。

其中，國家利益豁免（National Interest Waiver, NIW）成為許多香港專業人士的新選擇。NIW主要針對具備專業技能或能對美國做出重大貢獻的申請人，不需要雇主擔保，審批過程靈活，成為許多港人的首選。許俊良指出，申請NIW的優勢在於只需擁有碩士學位即可提出申請，無需依賴雇主，且該申請程序可以加急處理，這對於急於移民的專業人士很有吸引力。

然而，對於年輕一代香港人來說，不能參與綠卡抽籤無疑產生一定影響。賴先生表示，對他來說，最大的影響是無法像以往那樣輕易前往美國探望他的姊姊。隨著綠卡抽籤計畫的結束，移居美國變得更加困難，這也促使不少身邊朋友轉向英國、澳洲和加拿大等國家作為新的移民目標。

針對多元化簽證抽籤的一些常見誤解，許俊良指出，對於持學生或交換學生簽證的申請者，通常不需要過度擔心移民局會因此認定他們有移民傾向。他解釋，抽籤的中籤機率較低，且需等待名額，因此一般不被視為移民企圖的一部分。此外，許俊良提醒申請者在提交申請時，必須使用六個月內拍攝的證件照，否則有可能在後續審核中被取消資格。

此外，針對學歷填寫問題，許俊良建議，專科學歷應以「some university degree」等表述填寫，以準確反映學歷情況。最後，他提醒申請者在填寫親屬信息時，應參考當地戶政事務所提供的拼音格式，避免拼音不一致造成不必要的麻煩。