Flex卡可購買德成行中藥材及果蔬等多種產品

德成行貨價上藍標產品均可由Flex Card支付。（記者王若然／攝影）

德成行（TS Emporium）24日宣布，持有聯邦健保紅藍卡 （Medicare）Flex Card的民眾，即日起不僅可以購買德成行的非處方中成藥品，還可以購買德成行的蔬菜、水果和日常食品，種類繁多。

德成行市場部經理Hubert Chang在聖蓋博 門市舉辦的記者會上表示，德成行與補充福利處理公司Nations Benefits達成合作，即日起持有Flex卡（又稱隨心卡）的民眾，可以使用該卡中的現金福利購買德成行的非處方藥品和健康產品，包括中成藥、花旗參、燕窩、道地藥材、海味等，還可以購買新鮮果蔬、日常食品。

在此之前，Flex卡持有人若想購買非處方藥，僅能去CVS等藥店購買非處方西藥，在德成行與Nations Benefits的合作後，民眾可以在德成行購買中成藥和補品藥材以及新鮮果蔬。參與該項目的德成行門市包括洛杉磯地區的五家門店（包括工業市、羅蘭岡、蒙特利公園和聖蓋博市等地）。

Flex卡是紅藍卡優勢計畫（advantage plan）受益人獲得的一種現金儲蓄卡。受益人可以使用這張卡用來支付自付的醫療費，也可以用來購買非處方藥和雜貨。Flex卡一般包括三類錢包：OTC非處方藥錢包、雜貨錢包（Grocery Wallet）以及獎勵錢包（Reward Wallet）。這三種錢包如今可以分別用於購買德成行的中藥材和蔬果。

NationsBenefits 首席營運官 Michael Parker 表示，「我們很高興能與在洛杉磯社區服務超過 40 年的德成行合作,這不僅使會員能夠更容易獲取營養食品和必要的健康產品，還支持我們服務多元化社區的目標。」

Hubert Chang表示，「通過與Nations Benefits的合作，能夠更好地服務我們的社區，提供更便捷的方式獲取這些必需品。我們很自豪能加入Nations Benefits的零售網絡，擴大我們產品的覆蓋面，尤其是在支持我們門店服務的當地社區。」他說，Nations Benefits的理念為「食品即藥品」，這與德成行推崇的藥食同源概念完美契合。