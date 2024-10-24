洛杉磯「豪宅稅」 助新財年首3月稅收增37%

ULA法案創收，按房產用途排名。(洛杉磯住房部門LAHD)

洛杉磯 市自去年4月起實施的ULA法案（Measure United to House LA），對高價住宅和商業房地產 交易徵收房地產轉讓稅，俗稱「豪宅稅」。最新數據顯示，這項頗具爭議的新稅目為該市帶來的收入貢獻近期顯著增長。

ULA法案是洛杉磯選民在2022年通過的措施，用於資助可負擔房、預防無家可歸和租戶援助計畫。目前，該措施對所有超過515萬美元的房產交易徵收4%的稅率，對超過1030萬美元的交易徵收5.5%的稅率。

今年新財年開始後，ULA法案帶來的稅收收入顯著增長。（示意圖取自Pexels）

不過，該法案自去年生效至今，籌資能力低於預期，截止9月底總計帶來約4億美元的稅收收入，遠低於每年6至11億美元的最初預期。洛杉磯住房部門（LAHD）數據顯示，該法案在上一財年帶來的稅收收入比預期6億460萬美元低約55%。

ULA法案創收，按地區分布圖，顏色越深代表創收越多。(洛杉磯住房部門LAHD)

然而，LAHD的最新數據為ULA法案的支持者帶來了好消息。數據顯示，新財年開啟後的三個月內，ULA法案為洛市帶來約9120萬美元收入，比去年同期的6650萬美元增加37%。洛杉磯市的財年從每年的7月1日開始，到隔年6月30日結束。

在所有的房產用途中，獨立屋住宅交易是這項財產轉讓稅的最大收入來源。 9月住宅類別的收入總計1160萬美元，占總收入59%。自去年生效至今，獨立屋交易總計貢獻約1億5660美元稅收，占所有房產用途的39%。在地區分布方面，該法案實施以來交易數量和金額最多的郵遞區號是90049（包括Bel-Air和Brentwood等社區）和90272（Pacific Palisades）。

法案支持者洛杉磯房屋聯合聯盟主任Joe Donlin強調，「ULA法案已被證明是洛杉磯市可負擔房屋有史以來的最大收入來源之一」，第一年籌集的資金明顯高於該市另一項同類目的的法案Meaure HHH，該法案每年發債約1億2000萬美元。對於ULA實際創收低於預期的原因，他認為這是由於不少賣家趕在法案實施前完成交易導致，但如今由ULA創造的稅收收入已顯示出上升趨勢。

相比於獨立屋住宅交易貢獻的增長，商業房產交易並未見起色，目前僅帶來1124萬美元的收入。商業觀察者分析指出，過去兩年，受房地產價值、需求下降和高利率影響，洛杉磯商業房地產投資 活動大幅下降。

與此同時，一些住房政策專家認為，該法案阻礙了洛市住房開發。根據州法，洛杉磯市需要在2029年之前規畫近50萬套新住房。